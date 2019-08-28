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    У Миколаєві восьмирічна дитина побила педофіла

    • Розсилка
    У Миколаєві восьмирічна дитина побила педофіла

    Хлопчик зумів дати відсіч збоченцю

    У Миколаєві невідомий чоловік напав на подвір'ї будинку на восьмирічного школяра і намагався його зґвалтувати. Про це в середу, 28 серпня, повідомляють Новости-N з посиланням на джерело в прокуратурі.

    Інцидент стався вранці 26 серпня, у дворі по вул. Маршала Василевського.

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    Восьмирічний учень другого класу однієї з миколаївських шкіл вийшов у двір погуляти. Через деякий час до нього підійшов невідомий чоловік середніх років і велів йому йти за ним. Невідомий завів дитину в глухий кут двору, біля паркану профтехучилища. Переконавшись, що ніхто зі сторонніх їх не бачить, чоловік наказав хлопчикові зняти штани і спідню білизну, після чого спробував перейти до дій.

    Дивно, але восьмирічний хлопчик не розгубився: він вдарив невідомого кулаком в живіт і втік, скориставшись збентеженням насильника, який явно не очікував активного опору від малолітньої дитини.

    На місце події прибула слідчо-оперативна група Інгульського райвідділу поліції. Відкрито кримінальне провадження за статтею про спробу зґвалтування (ч.3 ст. 15, ст. 152 КК України).

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