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    У світі

    Італія посилить карантин на новорічні свята

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    У суботу Італія перевершила Велику Британію за кількістю померлих від коронавірусу в Європі - Італія посилить карантин на новорічні свята
    У суботу Італія перевершила Велику Британію за кількістю померлих від коронавірусу в Європі
    Фото з відкритих джерел

    Рішення очікується після зустрічі у понеділок між прем'єр-міністром Джузеппе Конте, міністрами та науковим комітетом

    Уряд Італії розглядає можливість посилення загальнонаціонального карантину під час різдвяних та новорічних свят. Про це повідомляє Reuters.

    Як повідомляється, у зв’язку з побоюваннями з приводу можливого стрибка заражень італійський уряд може прийняти рішення про введення в країні правил карантину «червоної зони» з 24 грудня до принаймні 2 січня.

    Це означає, що комендантська година може бути подовжена, а магазини, бари та ресторани на вихідні та у святкові дні залишатимуться закритими.

    Зазначається, що після пом'якшення обмежень, введених минулого місяця, у неділю натовпи покупців зібралися у центрі багатьох міст. У суботу Італія перевершила Велику Британію за кількістю померлих від коронавірусу в Європі.

    Нагадаємо, що в Італії перший випадок Covid-19 виявили ще у 2019 році.

    Крім того, Італія почне безкоштовну вакцинацію від Covid-19 на початку наступного року.

    Теги: вихідні свята Італія новорічні свята карантин міст уряд комендантська година
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