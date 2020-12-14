Італія посилить карантин на новорічні свята

У суботу Італія перевершила Велику Британію за кількістю померлих від коронавірусу в Європі

Рішення очікується після зустрічі у понеділок між прем'єр-міністром Джузеппе Конте, міністрами та науковим комітетом

Уряд Італії розглядає можливість посилення загальнонаціонального карантину під час різдвяних та новорічних свят. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, у зв’язку з побоюваннями з приводу можливого стрибка заражень італійський уряд може прийняти рішення про введення в країні правил карантину «червоної зони» з 24 грудня до принаймні 2 січня.

Це означає, що комендантська година може бути подовжена, а магазини, бари та ресторани на вихідні та у святкові дні залишатимуться закритими.

Зазначається, що після пом'якшення обмежень, введених минулого місяця, у неділю натовпи покупців зібралися у центрі багатьох міст. У суботу Італія перевершила Велику Британію за кількістю померлих від коронавірусу в Європі.

Нагадаємо, що в Італії перший випадок Covid-19 виявили ще у 2019 році.

Крім того, Італія почне безкоштовну вакцинацію від Covid-19 на початку наступного року.