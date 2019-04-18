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    У Мінфіні назвали головні ризики для економіки України

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    Міністр фінансів Оксана Макарова - У Мінфіні назвали головні ризики для економіки України
    Міністр фінансів Оксана Макарова
    Фото: Еспресо.TV

    Маркарова зазначила, що головними ризиками для економіки наразі є політична невизначеність та макроекономічні ризики

    Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що головними ризиками для економіки України наразі є політична невизначеність, а також макроекономічні ризики. Про це повідомляє «Тиждень» з посиланням на VoxUkraine.

    «Те, що ми справжня демократія це дуже добре. Те, що ми не знаємо, хто буде президентом, коли у нас починається виборчий процес, це дуже добре, але це невизначеність, яка безпосередньо впливає на фіскальні ризики», - сказала вона.

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    Маркарова зазначила, що політика впливає на інвестиції, «коли інвестори зупиняються, чекають, хочуть почути», які політики будуть ухвалювати рішення.

    За її словами, друге - це макроекономічні ризики. «Ми дуже сильно зміцнили нашу економіку. У нас дійсно макроекономічна стабільність безпосередня в порівнянні з іншими роками. Ми зростаємо 13-й квартал, у нас інфляція нижча. Але ми ще не в тій точці, коли незалежно від політики економіка буде рухатись впевнено вперед», - сказала міністр.

    На її думку, ще не всі інститути повністю сформовані та незалежні, і не всі макроекономічні політики стабільно працюють, що від персоналій нічого не залежить.

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