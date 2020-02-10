У Києві спецпризначенці затримали викрадача автомобільних номерів (фото)



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Підозрюваний викрав чотири автомобільні номерні знаки Фото: Нацполіція

Молодик залишав записку для власника авто з контактною інформацією щодо повернення номерного знаку

Столичні слідчі завершили досудове розслідування щодо викрадача автомобільних номерних знаків. Злочинець демонтував номери і вимагав від власників автівок викуп за них.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, під час патрулювання Голосіївського району столиці спецпризначенці помітили підозрілого молодика, який підходив та зацікавлено оглядав автівки. Для перевірки правоохоронці зупинили його та провели поверхневий огляд, у ході якого виявили записку з номером мобільного телефону.

Поліцейським чоловік зізнався, що демонтує з автомобілів номерні знаки, залишає власникам із контактним номером і пропозицією повернути їх за 300 гривень.

«У такий спосіб уродженець Хмельницької області, 1993 року народження, поцупив чотири державні номерні знаки. Він – раніше судимий, а також перебуває у розшуку за вчинення майнових злочинів за місцем своєї реєстрації», - повідомила старший слідчий Голосіївського управління поліції Оксана Доля.

Слідчі завершили досудове розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка, вчинена повторно) Кримінального кодексу України. Правопорушник знаходиться під вартою, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Обвинувальний акт передано до Голосіївського районного суду.