ЄБРР підтримав земельну реформу в Україні



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Міністр та його команда впораються, ми готові надати підтримку – Патроні

Керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку країнами Східної Європи та Кавказу Маттео Патроні, який раніше дорікнув українській владі за поспіх у питанні земельної реформи, і його неправильно інтерпретували деякі ЗМІ, уточнив позицію щодо земельної реформи.

«Ми (ЄБРР), очевидно, повністю підтримуємо реформування ринку землі. Це історична можливість», – написав він у себе в Facebook після зустрічі з міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофієм Міловановим.

За словами Маттео Патроні, «українці заслуговують прозорого і справедливого ринку сільськогосподарської землі, і захисту від корупції та зловживань».

«Я вірю, що міністр та його команда впораються, ми готові надати підтримку», – додав він.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку поліпшив прогноз для зростання економіки України в 2019 році з 2,5% до 3,3%, а також з 3% до 3,5% в 2020 році.