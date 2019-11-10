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    Економіка та фінанси

    ЄБРР підтримав земельну реформу в Україні

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    ЄБРР підтримав земельну реформу в Україні

    Міністр та його команда впораються, ми готові надати підтримку – Патроні

    Керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку країнами Східної Європи та Кавказу Маттео Патроні, який раніше дорікнув українській владі за поспіх у питанні земельної реформи, і його неправильно інтерпретували деякі ЗМІ, уточнив позицію щодо земельної реформи.

    «Ми (ЄБРР), очевидно, повністю підтримуємо реформування ринку землі. Це історична можливість», – написав він у себе в Facebook після зустрічі з міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофієм Міловановим.

    За словами Маттео Патроні, «українці заслуговують прозорого і справедливого ринку сільськогосподарської землі, і захисту від корупції та зловживань».

    «Я вірю, що міністр та його команда впораються, ми готові надати підтримку», – додав він.

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    Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку поліпшив прогноз для зростання економіки України в 2019 році з 2,5% до 3,3%, а також з 3% до 3,5% в 2020 році.

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    ЄБРР міністр Тимофій Мілованов
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