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    У Мінрегіоні знайшли спосіб, як підвищити безпеку пішоходів на перехрестях

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    У Мінрегіоні знайшли спосіб, як підвищити безпеку пішоходів на перехрестях

    У відомстві вважають, що безпека пішоходів на перехрестях може бути підвищена завдяки пішохідним переходам з «косою зеброю»

    Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України продовжує оновлення державних будівельних норм щодо проектування доріг. Зокрема, наразі вивчається закордонний досвід у облаштуванні безпечних пішохідних переходів на перехрестях. А саме, «косої зебри», яка розміщується не під прямим кутом до тротуару, як зазвичай, а навскіс.

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    «У Європі більшість пішохідних переходів - наземні, а не підземні як у нас. І незважаючи на це, аварій на європейських дорогах трапляється в рази менше. Все завдяки розумному проектуванню вулиць і доріг. Наприклад, влаштуванню на перехрестях наземних пішохідних переходів із “косою зеброю”. Тобто, не під прямим кутом до тротуару, як це звичайно роблять, а трохи навскіс. Здавалося б дрібниця, але завдяки їй для зустрічних машин підвищується видимість людей на переході, а отже, ризик наїзду чи іншої аварії набагато менша. Крім цього, це підвищує увагу і самого пішохода, змушує його дивитися в бік автомобіля, що рухається. Тому ми зараз детально вивчаємо впровадження цієї практики у нас, щоб підвищити безпеку пішоходів», - написав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе у Facebook.

    Він зауважив, що сьогодні в Україні більшість ДТП за участю пішоходів відбувається саме на перехрестях. «За статистикою МВС у 2018 році на українських дорогах загинуло близько 3 тисяч людей, а ще 30 тисяч були травмовані. Серед розповсюджених причин аварій – порушення правил проїзду перехресть, недотримання безпечної дистанції, порушення правил маневрування, перевищення дозволеної швидкості та водіння напідпитку. Тому створювати безпечні умови для перетину перехресть для пішоходів дуже важливо: проектувати продумані переходи, влаштовувати захисні стовпчики на краю тротуарів. Якщо тільки завдяки цьому нам вдасться зменшити кількість аварій, то уявіть скільки життів це може врятувати», - підкреслив він.

    Фото: facebook.com/lev.partskhaladze
    Фото: facebook.com/lev.partskhaladze

    Практика навскісних пішохідних переходів сьогодні зустрічається у Бельгії, Німеччині, Франції, Нідерландах та інших країнах. За підрахунками експертів, тільки завдяки їх використанню ризик аварій на дорогах зменшується до 10%.

    Проект змін до ДБН наразі розробляється ДП «ДерждорНДІ».

    Зазначимо, що у чинних нормах (ДБН «Вулиці і дороги населених пунктів») вже введена низка важливих змін для підвищення безпеки на дорогах в населених пунктах, зокрема:

    • обов’язкове влаштування острівців безпеки на нерегульованих переходах з 4-ма і більше смугами руху;
    • можливість звуження ширини смуги на дорогах до 3-3,5 м в залежності від призначення доріг;
    • обов’язкове влаштування металевих стовпчиків на зупинках громадського транспорту тощо.

    Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

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