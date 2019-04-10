По Гніванському шосе триває капітальний ремонт тротуарів



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Завершується ремонт ділянки тротуару та велодоріжки по Гніванському шосе.

Наразі новий асфальт стелять від Вінницького національного аграрного університету до малої об’їзної дороги. Також нещодавно на частині Гніванського шосе, яка ближча до міста, висадили дерева.

Гніванське шосе – це важлива магістраль, яка є одним з в’їздів у місто. Минулого року в рамках комплексного капітального ремонту проводилось вдосконалення транспортної розв’язки по Гніванському шосе.

Тоді було облаштовано круговий рух біля Аграрного університету з острівцями безпеки та влаштуванням пішохідного переходу. Аналогічні роботи виконано на перетині шосе та малої об’їзної дороги.

Цієї весни на Гніванському шосе встановили острівці безпеки на двох нерегульованих пішохідних переходах біля зупинок громадського транспорту. Це дозволить підвищити безпеку пішоходів.