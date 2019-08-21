Безсмертний попередив про небезпеку для санкцій після виступу Макрона



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Безсмертний заявив, що виступ Макрона – «це похорон санкцій»

Політик і дипломат Роман Безсмертний, звільнений з Тристоронньої контактної групи у Мінську, попередив, що Україна має півроку на те, щоб не допустити скасування санкцій проти Росії, що на його думку, ймовірно, за результатами зустрічі президентів Франції та Росії.

Про це Безсмертний повідомив в ефірі каналу UA: Перший, поширивши відповідне відео у Facebook.

«Знаєте, яке в мене враження після перегляду зустрічі Президента Франції і Президента РФ, трансляцію якої я дивився на ютуб каналі Макрона? Путін - це Президент всесвіту, про це кричали всі його манери і поведінка. Президент Макрон - «говоряща голова», яка дуже хотіла сподобатись», - зазначив Безсмертний.

Він заявив, що виступ Макрона – «це похорон санкцій».

«Україна має десь півроку! Не більше! Ми повинні за цей час організувати цілу армію дипломатів, які будуть реалізовувати зовнішню політику. Поки цей напрямок діяльності Президента Зеленського заслабкий», - підкреслив Безсмертний.

Політик зауважив, що 21 серпня має відбутися чергове засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.

«Я не знаю, хто буде присутній в політичній підгрупі, де я представляв інтереси України. Саме тут зазвичай порушують дуже болючі питання: вибори, амністія, особливий порядок місцевого самоврядування. Треба розуміти і тонкощі: головує у цій підгрупі досвідчений французький дипломат П’єр Морель, який дуже довгий час пропрацював в Москві. Морель був вчителем нинішнього радника Президента Макрона з зовнішньополітичних питань, тобто зв’язок є оперативним», - зазначив Безсмертний.

Він заявив, що під час останньої зустрічі ТКГ його насторожило, що «знову заговорили про внесення змін до Конституції».

«Я відбив цю спробу. Конституція не може бути змінена на вимогу групи громадян або регіону! Конституцію може змінити виключно суверен - український народ», - підкреслив Безсмертний.

Як відомо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.

До слова, Макрон у соцмережах написав російською мовою, що Росія — «глибоко європейська країна», і він вірить в Європу, що простягається від Лісабону до Владивостока.

Нагадаємо, 13 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Безсмертного з посади у Тристоронній контактній групі.

Причиною звільнення з посади представника України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний вважає свою публічну позицію з деяких питань.

Народний депутат Сергій Висоцький заявив, що «стрімке виключення Романа Безсмертного з Мінської групи після його кваліфікованих та професійних заяв щодо ескалації на фронті - це гірше ніж злочин».

В Офісі президента Володимира Зеленського, пояснюючи звільнення Романа Безсмертного з посади у Тристоронній контактній групі, повідомили, що у ТКГ під керівництвом Леоніда Кучми формується більш ефективна команда.

Нагадаємо, раніше Безсмертний заявив, що після загибелі чотирьох військових на Донбасі Україна мала призупинити участь у Мінських переговорах доти, доки не буде зібрано «нормандський формат».

В 2015 році Романа Безсмертного призначили представником України з політичних питань в ТКГ. На засіданнях він наполягав на необхідності вирішення питань безпеки, припинення вогню і звільнення заручників. У квітні 2016 року Безсмертний залишив контактну групу.

Влітку 2019 року Зеленський повернув у Тристоронню контактну групу Романа Безсмертного.

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