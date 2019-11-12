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    У морозильній камері на польському складі знайшли тіла двох українців

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    У морозильній камері на польському складі знайшли тіла двох українців

    Загиблі жили на території господарства, де сталась трагедія

    У Лодзінському воєводстві Польщі виявили тіла двох українців у холодильній камері для зберігання фруктів, повідомляє 12 листопада RMF24.

    Як повідомила представник поліції Агата Кравчик, в неділю черговий офіцер отримав повідомлення про виявлення трупів двох чоловіків на фруктовому складі в Ґміна Садковіце.

    Інформацію надав власник сховища, який знайшов тіла громадян України у віці 28 і 46 років у безкисневій холодильній камері.

    Обидва загиблих жили на території господарства, де стався інцидент, але поки що не встановлено, за яких обставин вони опинилися в холодильній камері - приміщенні з контрольованим анаеробним середовищем. Увійти в нього означає піддати себе смертельній небезпеці.

    Правоохоронці оглянули місце події, допитали свідків і повідомили в посольство України.

    Розслідування справи веде районна прокуратура міста Рава Мазовецька.

    Також нагадаємо, що на фабриці концерну LG біля Вроцлава, Польща, від важких виробничих травм помер 28-річний українець. 

    Раніше повідомлялося, що поблизу населеного пункту Тарнувка у Полковіцькому повіті, що у Польщі, під час розширення водосховища загинув заробітчанин з Тернопільської області.

    Крім того повідомлялося, що ослаблення регуляцій в Німеччині може відібрати у Варшави 20-25% українських заробітчан впродовж наступних чотирьох років.

     Читайте також: Ключ до процвітання. Чи побореться Зеленський за українських заробітчан?
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