У морозильній камері на польському складі знайшли тіла двох українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загиблі жили на території господарства, де сталась трагедія

У Лодзінському воєводстві Польщі виявили тіла двох українців у холодильній камері для зберігання фруктів, повідомляє 12 листопада RMF24.

Як повідомила представник поліції Агата Кравчик, в неділю черговий офіцер отримав повідомлення про виявлення трупів двох чоловіків на фруктовому складі в Ґміна Садковіце.

Інформацію надав власник сховища, який знайшов тіла громадян України у віці 28 і 46 років у безкисневій холодильній камері.

Обидва загиблих жили на території господарства, де стався інцидент, але поки що не встановлено, за яких обставин вони опинилися в холодильній камері - приміщенні з контрольованим анаеробним середовищем. Увійти в нього означає піддати себе смертельній небезпеці.

Правоохоронці оглянули місце події, допитали свідків і повідомили в посольство України.

Розслідування справи веде районна прокуратура міста Рава Мазовецька.

Також нагадаємо, що на фабриці концерну LG біля Вроцлава, Польща, від важких виробничих травм помер 28-річний українець.

Раніше повідомлялося, що поблизу населеного пункту Тарнувка у Полковіцькому повіті, що у Польщі, під час розширення водосховища загинув заробітчанин з Тернопільської області.

Крім того повідомлялося, що ослаблення регуляцій в Німеччині може відібрати у Варшави 20-25% українських заробітчан впродовж наступних чотирьох років.