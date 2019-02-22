Московським курсантам МВС провели заняття на вулиці при мінусовій температурі



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Фотографії опублікував в мережі один з учнів

Студентам Московського університету МВС Росії імені В. Я. Кікотя провели заняття, встановивши парти на вулиці при температурі повітря нижче нуля. На фотографіях, зроблених в навчальному закладі, видно, як 16 курсантів сидять за партами зі своїми зошитами.

Фотографії опублікував в мережі один з учнів.

В університеті МВС інформацію про проведення занять на відкритому повітрі поки ніяк не прокоментували.

Джерело: trinixy.ru