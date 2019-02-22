  1. Головна
  2. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Московським курсантам МВС провели заняття на вулиці при мінусовій температурі

    • Розсилка
    Московським курсантам МВС провели заняття на вулиці при мінусовій температурі

    Фотографії опублікував в мережі один з учнів

    Студентам Московського університету МВС Росії імені В. Я. Кікотя провели заняття, встановивши парти на вулиці при температурі повітря нижче нуля. На фотографіях, зроблених в навчальному закладі, видно, як 16 курсантів сидять за партами зі своїми зошитами.

    Читайте також

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Московським курсантам МВС провели заняття на вулиці при мінусовій температурі
    Московським курсантам МВС провели заняття на вулиці при мінусовій температурі

    Фотографії опублікував в мережі один з учнів.

    В університеті МВС інформацію про проведення занять на відкритому повітрі поки ніяк не прокоментували.

    Джерело: trinixy.ru

    Читайте також
    Росія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ