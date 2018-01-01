У Москві «замінували» аеропорт і ряд вокзалів

Евакуація на «замінованих» об’єктах на час перевірки не проводилася

У суботу, 6 січня, в Москві в аеропорту Домодєдово і на вокзалах – Казанському, Ленінградському і Ярославському – проводилася перевірка через повідомлення про загрозу вибуху. Про це повідомляє ТАРС з посиланням на джерела в екстрених службах міста. Евакуація на «замінованих» об’єктах на час перевірки не проводилася.



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Евакуація на «замінованих» об’єктах на час перевірки не проводилася

У суботу, 6 січня, в Москві в аеропорту Домодєдово і на вокзалах – Казанському, Ленінградському і Ярославському – проводилася перевірка через повідомлення про загрозу вибуху.

Про це повідомляє ТАРС з посиланням на джерела в екстрених службах міста.

Евакуація на «замінованих» об’єктах на час перевірки не проводилася.

«Повідомлення про загрозу вибуху в аеропорту Домодєдово і трьох московських вокзалах виявилися помилковими. Всі будівлі перевірені кінологами. Підозрілі предмети не знайдені, загроза не підтвердилася», – відзначило джерело.

З 11 вересня, коли в Росії почалася хвиля неправдивих мінувань, атаці телефонних терористів піддалися майже чотири тисячі об’єктів, були евакуйовані понад 2,6 млн осіб.

У переддень Нового року невідомі повідомили про «замінування» 30 аеропортів по всій Росії.

Нагадаємо, 24 листопада надійшло повідомлення про замінування аеропорту «Київ».

Згодом стало відомо, що в Україні одночасно «замінували» кілька аеропортів.

Згодом в поліції повідомили, що в столичному аеропорту вибухівку не знайшли.