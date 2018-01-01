У Москві «замінували» аеропорт і ряд вокзалів
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Розсилка
Евакуація на «замінованих» об’єктах на час перевірки не проводиласяУ суботу, 6 січня, в Москві в аеропорту Домодєдово і на вокзалах – Казанському, Ленінградському і Ярославському – проводилася перевірка через повідомлення про загрозу вибуху.
Про це повідомляє ТАРС з посиланням на джерела в екстрених службах міста.
Евакуація на «замінованих» об’єктах на час перевірки не проводилася.
«Повідомлення про загрозу вибуху в аеропорту Домодєдово і трьох московських вокзалах виявилися помилковими. Всі будівлі перевірені кінологами. Підозрілі предмети не знайдені, загроза не підтвердилася», – відзначило джерело.
З 11 вересня, коли в Росії почалася хвиля неправдивих мінувань, атаці телефонних терористів піддалися майже чотири тисячі об’єктів, були евакуйовані понад 2,6 млн осіб.
У переддень Нового року невідомі повідомили про «замінування» 30 аеропортів по всій Росії.
Нагадаємо, 24 листопада надійшло повідомлення про замінування аеропорту «Київ».
Згодом стало відомо, що в Україні одночасно «замінували» кілька аеропортів.
Згодом в поліції повідомили, що в столичному аеропорту вибухівку не знайшли.