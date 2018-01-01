  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Москві «замінували» аеропорт і ряд вокзалів

    Евакуація на «замінованих» об’єктах на час перевірки не проводилася
    У суботу, 6 січня, в Москві в аеропорту Домодєдово і на вокзалах – Казанському, Ленінградському і Ярославському – проводилася перевірка через повідомлення про загрозу вибуху. Про це повідомляє ТАРС з посиланням на джерела в екстрених службах міста. Евакуація на «замінованих» об’єктах на час перевірки не проводилася.
    • Сьогодні, 01:18
    • Розсилка

    Евакуація на «замінованих» об’єктах на час перевірки не проводилася

    У суботу, 6 січня, в Москві в аеропорту Домодєдово і на вокзалах – Казанському, Ленінградському і Ярославському – проводилася перевірка через повідомлення про загрозу вибуху.

    Про це повідомляє ТАРС з посиланням на джерела в екстрених службах міста.

    Евакуація на «замінованих» об’єктах на час перевірки не проводилася.

    «Повідомлення про загрозу вибуху в аеропорту Домодєдово і трьох московських вокзалах виявилися помилковими. Всі будівлі перевірені кінологами. Підозрілі предмети не знайдені, загроза не підтвердилася», – відзначило джерело.

    З 11 вересня, коли в Росії почалася хвиля неправдивих мінувань, атаці телефонних терористів піддалися майже чотири тисячі об’єктів, були евакуйовані понад 2,6 млн осіб.

    У переддень Нового року невідомі повідомили про «замінування» 30 аеропортів по всій Росії.

    Нагадаємо, 24 листопада надійшло повідомлення про замінування аеропорту «Київ».

    Згодом стало відомо, що  в Україні одночасно «замінували» кілька аеропортів.

    Згодом в поліції повідомили, що в столичному аеропорту вибухівку не знайшли. 

    Росія аеропорт замінування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ