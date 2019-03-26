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    У МОЗ розказали, скільки українців страждають від епілепсії

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    У МОЗ розказали, скільки українців страждають від епілепсії

    У Міністерстві охорони здоров’я також розповіли про правильну першу допомогу людині з епілепсією під час нападу

    Міністерство охорони здоров’я заявляє, що близько 100 тисяч людей в Україні страждають від епілепсії. Про це йдеться у повідомленні міністерства у Facebook.

    Так, епілепсія - це хронічний розлад мозкової діяльності, що характерний нападами у вигляді судом.

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    «Близько 50 мільйонів людей в усьому світі живуть з епілепсією, а в Україні - близько 100 тисяч людей з епілепсією… Ознаки нападів залежать від того, в якій ділянці мозку починаються порушення. Можуть виникати тимчасові симптоми: втрата орієнтації або свідомості, порушення рухових функцій, органів відчуття (зір, слух та смак), зміни настрою та інші», - сказано у повідомленні.

    У МОЗ також розповіли про правильну першу допомогу людині з епілепсією під час нападу.

    «Перевернути людину на бік, покласти щось м’яке під голову, щоб уникнути травми», - зазначили у міністерстві.

    Крім того, у МОЗ підкреслили, що під час нападу людині з епілепсією не треба нічого класти до рота чи намагатися зупинити напад, він має пройти сам.

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