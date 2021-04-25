Колишній головний санітарний лікар закликав до посилення карантину у травні

На думку Сергія Бережнова під час свят зростуть небажані контакти між людьми

Травневі вихідні, що традиційно супроводжуються пожвавленням контактів між людьми та виїздом їх до інших населених пунктів, можуть спричинити спалах захворювання на Covid-19. Через це колишній головний санітарний лікар країни Сергій Бережнов в інтерв'ю виданню «Обозреватель» закликав посилити карантинні обмеження в перші дні наступного місяця.

Він стверджує, що найближчим часом епідемія коронавірусу піде на спад завдяки запровадженим заходам, проте захворюваність знову може піти вгору, як тільки відновляться контакти між людьми. За словами фахівця, необхідно запровадити локдаун, оскільки люди звикли на свята збиратися разом.

«Як тільки ми відновимо контакти, процес знову може відновитися. Наприклад, мені не зрозумілий один нюанс. Ми говоримо про карантини, про обмеження, і раптом повідомлення про те, що «Укрзалізниця» запускає на травневі свята додаткові поїзди. Скільки десятків тисяч людей вони перевезуть! Це ж буде перемішування! Ви подивіться, що робиться на Заході. Не треба було нічого призначати, нехай би все так і залишилося.

Зараз я говорю з точки зору заслуженого лікаря України. Я б на травневі свята ще більше посилив локдаун, тому що люди звикли збиратися і святкувати. Підприємства мають бути закриті, потрібно все закрити. Подивіться, як обмежень дотримуються за кордоном. Приклад – похорон принца Філіпа. Члени королівської сім'ї йдуть за труною на певній відстані, зайшли до церкви, всі наділи маски і сіли на відстані один від одного», – заявив експерт.

Нагадаємо, що відповідно до рішення Державноїх комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з понеділка, 26 квітня, Львівська область виходить з режиму «червоної» карантинної зони.