Від'їзд Скалецької із «Нових Санжар» не несе загрозу розповсюдження вірусу - начальник медзакладу



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Зоряна Скалецька вирішила перервати свій карантин у Нових Санжарах Фото: Facebook Зоряни Скалецької

Міністерка охорони здоров’я змінила своє рішення пройти 14-денний карантин разом з евакуйованими із Китаю

Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька уночі спілкувалася з фахівцями, які працюють в боксі медзакладу «Нові Санжари», а вранці поїхала за межі його території. Але це не загрожує розповсюдження вірусу, якщо припустити його наявність у присутніх на території медзакладу. Про це в ексклюзивному коментарі «Главкому» заявив начальник медичного центру НГУ «Нові Санжари» Олександр Блінов.

«Немає такої безпеки, адже вони спілкувалися на відстані», - сказав Олександр Блінов. Він також спростував інформацію, яку розповсюджують ЗМІ про те, що міністерка нібито до 2:00 ночі спілкувалася з працівниками медустанови, а потім поїхала геть. «Вона була у нас цілу ніч, а ранком виїхала», - повідомив він.

Раніше під час спілкування з журналістами Олександр Блінов повідомив, зо Зоряна Скалецька перервала карантин і покинула територію медичного закладу. Інформагентство «УНН» з посиланням на Олександра Блінова повідомило, що міністр планує повернутись на обсервацію, проте коли, невідомо. «Треба в неї спитати», - сказав пан Блінов. За його словами, для Скалецької облаштують місце в окремій будівлі, проте, окрім неї, у «Нових Санжарах» працюють ще три представника МОЗ. «Ми їй зробимо будиночок, людині треба працювати», - розповів начальник медзакладу.

Як повідомлялося раніше, Зоряна Скалецька, яка напередодні прибула до Нових Санжар, заявила про те, що має намір залишитися в ізоляції разом із евакуйованими із Китаю громадянами. Проте згодом змінила своє рішення.

Зазначимо, що світова преса шокована подіями в Україні.

Раніше евакуйована з Уханя українка показала умови в санаторії «Нові Санжари». Як виявилося, не всі кімнати були добре підготовлені для зустрічі людей, які проходитимуть двотижневий карантин у закладі.

Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.

Глава МВС України Арсен Аваков назвав зіткнення у Нових Санжарах «соромом на весь світ».

Американський журнал Time опублікував репортаж з України, де описуються масові заворушення у Нових Санжарах. Матеріал називається «Українці жбурляти каміння в евакуйованих з Китаю по дорозі на карантин на тлі побоювань коронавірусу».