У М’янмі бульдозери зрівняли із землею залишені поселення народу рохінджа

Human Rights Watch вимагає зберегти залишені села для роботи експертів ООН

За даними організації Human Rights Watch влада М’янми зрівняла із землею щонайменше 55 сіл народу рохінджа, які були залишеними їх жителями внаслідок кампанії насилля із боку влади. Дані висновки були зроблені на основі аналізу нових даних супутників. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. [READ_MORE] Тим самим влада



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Із серпня 2017 року було частково або повністю знищено 362 села народу рохінджа

Human Rights Watch вимагає зберегти залишені села для роботи експертів ООН

За даними організації Human Rights Watch влада М’янми зрівняла із землею щонайменше 55 сіл народу рохінджа, які були залишеними їх жителями внаслідок кампанії насилля із боку влади. Дані висновки були зроблені на основі аналізу нових даних супутників. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Тим самим влада М’янми намагалася знищити докази етнічних чисток на півночі штату Ракхайн, які почалися наприкінці серпня 2017 року після атаки повстанців на 30 постів поліції і військову базу. Це змусило близько 680 тисяч осіб народу рохінджа залишити країну і тікати в сусідній Бангладеш.

Загалом же за даними Human Rights Watch із серпня 2017 року було частково або повністю знищено 362 села народу рохінджа. Дана міжнародна правозахисна організація вимагає, щоб руїни сіл були залишені в нинішньому вигляді для роботи експертів ООН, які повинні задокументувати всі злочини проти мусульманського населення М’янми.

Так щонайменше 2 села, які не пошкодив вогонь, але при цьому вони були залишені жителями, були знищені в проміжок часу між 9 і 13 лютого 2018 року.