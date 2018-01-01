Клімкін пояснив, чому не відбулася зустріч у «нормандському форматі»

Зустріч міністрів закордонних справ у «нормандському форматі» в Мюнхені 17 лютого не відбудеться

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що наступного разу у зустрічі в «нормандському форматі» братимуть участь міністри закордонних справ чотирьох країн-учасниць. Про це Клімкін написав у Twitter. «Щодо зустрічі у нормандському форматі — наступного разу будемо збирати всіх міністрів, інакше щось йде не



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Зустріч міністрів закордонних справ у «нормандському форматі» в Мюнхені 17 лютого не відбудеться

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що наступного разу у зустрічі в «нормандському форматі» братимуть участь міністри закордонних справ чотирьох країн-учасниць.

Про це Клімкін написав у Twitter.

«Щодо зустрічі у нормандському форматі — наступного разу будемо збирати всіх міністрів, інакше щось йде не так. На цей раз — у німецької делегації», — зазначив міністр.

Близько 20 зустрічей, приємних і не дуже, та багато снігу в Мюнхені - такий головний підсумок Мюнхенської конференції. Щодо зустрічі у нормандському форматі - наступного разу будемо збирати всіх міністрів, інакше щось йде не так. На цей раз - у німецької делегації :) #MSC18 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 17 лютого 2018 р.

Зустрічі в нормандському форматі мали відбутися ще 16 лютого, однак через запізнення німецької делегації їх перенесли на суботу.

Раніше Клімкін розповів, кого не буде на зустрічі «нормандської четвірки».

Нагадаємо, що у Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки.

Президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки виступить увечері в п'ятницю, 16 лютого.

Також, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що наступна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату» попередньо запланована на 16 лютого у Мюнхені.

Пізніше це підтвердив голова Мюнхенській конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.