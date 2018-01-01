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    Клімкін пояснив, чому не відбулася зустріч у «нормандському форматі»

    Зустріч міністрів закордонних справ у «нормандському форматі» в Мюнхені 17 лютого не відбудеться
    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що наступного разу у зустрічі в «нормандському форматі» братимуть участь міністри закордонних справ чотирьох країн-учасниць. Про це Клімкін написав у Twitter. «Щодо зустрічі у нормандському форматі — наступного разу будемо збирати всіх міністрів, інакше щось йде не
    • Сьогодні, 22:01
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    Зустріч міністрів закордонних справ у «нормандському форматі» в Мюнхені 17 лютого не відбудеться

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що наступного разу у зустрічі в «нормандському форматі» братимуть участь міністри закордонних справ чотирьох країн-учасниць.

    Про це Клімкін написав у Twitter.

    «Щодо зустрічі у нормандському форматі — наступного разу будемо збирати всіх міністрів, інакше щось йде не так. На цей раз — у німецької делегації», — зазначив міністр.

    Зустрічі в нормандському форматі мали відбутися ще 16 лютого, однак через запізнення німецької делегації їх перенесли на суботу.

    Раніше Клімкін розповів, кого не буде на зустрічі «нормандської четвірки».

    Нагадаємо, що у Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки.

    Президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки виступить увечері в п'ятницю, 16 лютого.

    Також, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що наступна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату» попередньо запланована на 16 лютого у Мюнхені.

    Пізніше це підтвердив голова Мюнхенській конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.

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