Клімкін пояснив, чому не відбулася зустріч у «нормандському форматі»
- Сьогодні, 22:01
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Зустріч міністрів закордонних справ у «нормандському форматі» в Мюнхені 17 лютого не відбудеться
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що наступного разу у зустрічі в «нормандському форматі» братимуть участь міністри закордонних справ чотирьох країн-учасниць.
Про це Клімкін написав у Twitter.
«Щодо зустрічі у нормандському форматі — наступного разу будемо збирати всіх міністрів, інакше щось йде не так. На цей раз — у німецької делегації», — зазначив міністр.
Близько 20 зустрічей, приємних і не дуже, та багато снігу в Мюнхені - такий головний підсумок Мюнхенської конференції. Щодо зустрічі у нормандському форматі - наступного разу будемо збирати всіх міністрів, інакше щось йде не так. На цей раз - у німецької делегації :) #MSC18— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 17 лютого 2018 р.
Зустрічі в нормандському форматі мали відбутися ще 16 лютого, однак через запізнення німецької делегації їх перенесли на суботу.
Раніше Клімкін розповів, кого не буде на зустрічі «нормандської четвірки».
Нагадаємо, що у Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки.
Президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки виступить увечері в п'ятницю, 16 лютого.
Також, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що наступна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату» попередньо запланована на 16 лютого у Мюнхені.
Пізніше це підтвердив голова Мюнхенській конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.