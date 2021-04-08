Ескалація на Донбасі. У Москві погрожують Україні влаштувати «останній бій»

В Росії нібито проти війни з Україною

Зараз йде «штучне нагнітання обстановки» й спроби зробити Росію країною-ізгоєм, заявив перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров, повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, у разі загострення ситуації США не будуть жертвувати своїми солдатами і навіть нібито поставляти Києву зброю.

Джабаров зазначив, що якщо розпочнеться широкомасштабна війна, то це буде «останній бій» для української армії.

Він також заявив, що в РФ нібито «проти подібного розвитку подій».

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Вашингтон закликає Москву «знизити напруженість» з Києвом. Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США продовжують стежити за ситуацією на сході України. Він додав, що Вашингтон продовжує надавати Києву нелетальні та летальні озброєння, щоб український народ міг краще себе захистити.

Із минулого тижня США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Непохитну підтримку суверенітету України підтвердили представники НАТО з Канади, Литви, Польщі та Великобританії. Представники НАТО в Пентагоні 7 квітня обговорили військову активність Росії біля України.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.