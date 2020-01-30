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    У Нацбанку пояснили девальвацію гривні

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    У Нацбанку пояснили девальвацію гривні

    В Україні зараз спостерігається сезонне зниження курсу гривні на тлі виплат дивідендів компаніями

    Українці збільшили продаж валюти через девальвацію гривні в січні, Нацбанку також довелося продавати валюту на тлі сезонного зниження курсу гривні. Про це в четвер, 30 січня, повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

    «На початку року імпорт переважає над експортом... Крім того, ми бачимо активність компаній із виплатою дивідендів... Коли бачимо на міжбанківському валютному ринку, що є якісь загрози чи волатильність значень, ми виходимо і продаємо валюту. Ми це робили вчора, і сьогодні і ми бачимо, що ринок на це реагує», - сказав він.

    Сологуб зазначив, що населення з початку поточного місяця продало $100 млн.

    Як нагадав Сологуб, у грудні 2019 року на адресу Національного банку звучали звинувачення в тому, що курс гривні йде тільки в одну сторону - зростає.

    «Зараз ми бачимо другу сторону цієї гнучкості. Ще раз хочу підкреслити: нічого в політиці Національного банку на валютному ринку не змінилося. Так, курс плаваючий, і він повинен відповідати фундаментальним параметрам, і він їм відповідає, якщо ви бачите показники поточного рахунку та інші макроекономічні показники», - сказав він.

    Раніше повідомлялося, що Нацбанк знизив облікову ставку до 11%.

    Раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що рівень облікової ставки може знизитися до 8% вже у 2020 році, до цього таке зниження планувалось не раніше 2021 року.

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