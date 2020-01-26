У НБУ показали, як виглядатиме нова банкнота у 200 грн



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Розмір оновлених 200 гривень та їхня кольорова гамма не зміняться

Національний банк України показав, як виглядатиме нова банкнота у 200 грн, яка з’явиться у обігу 25 лютого.

Про це повідомляє офіційний сайт НБУ.

Дизайн оновленої банкноти наслідуватиме сучасні банкноти номіналом 20, 100, 500 та 1000 грн.

На банкноті нового зразка номіналом 200 грн збережено основні зображення банкноти зразка 2007 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Лесі Українки, а на зворотному боці – зображення будівлі В’їзної башти Луцького замку. Портрет Лесі Українки переміщено у центр банкноти. Раніше він був з правого боку.

Розмір оновлених 200 гривень та їхня кольорова гамма не зміняться.

Нагадаємо, 25 жовтня 2019 року в Україні увійшла у обіг купюра нового номіналу 1000 грн.