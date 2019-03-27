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    У «Нафтогазі» розповіли, скільки запасів блакитного палива залишилось в Україні

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    У «Нафтогазі» розповіли, скільки запасів блакитного палива залишилось в Україні

    Запасів газу вистачить, навіть якщо сніг в Україні лежатиме до червня

    Обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) становлять 8,9 млрд кубометрів. Про це повідомляє у Twitter  «Нафтогаз України».

    Зазначається, що наявних запасів газу в ПСГ вистачить до початку літа, якщо в Україні всю весну сніжитиме і буде холодно.

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    «Дежавю по-українськи. Цього котика ми твітили минулого року.  І, як і рік тому, запасів газу вистачить (в ПСГ десь 8,9 млрд куб.м), навіть якщо сніг пролежить до червня, але так вже хочеться тепла», - написали в «Нафтогазі».

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    Зазначимо, що обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) за  тиждень 18-22 березня скоротилися на 189 млн куб. м. Станом на 20 березня 2019 року обсяги газу в ПСГ становлять 9,0 млрд куб. м, що на 0,6 млрд кубометрів більше, ніж рік тому (8,4 млрд кубометрів).

    Раніше повідомлялося, що українським споживачам всіх категорій за січень-лютий 2019 року протранспортовано магістральними газопроводами 7,9 млрд куб. м газу, що на 9% менше показника 2018 року. Зокрема, надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств за два місяці зросло на 3% до 3,5 млрд куб. м.

    Також президент України Петро Порошенко вважає, що нинішня ситуація на ринку дозволяє не підвищувати далі тарифи на газ.

    До слова, у Європі ціна на газ впала нижче $200 за тисячу кубів.

    Також повідомлялося, що з 1 квітня «Нафтогаз України» встановив ціну на газ для промислових споживачів без ПДВ і витрат на транспортування у 5990 грн/тис. кубометрів ($222,68/тисячу кубів). Також глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв запропонував Кабміну перейти на ринкове формування ціни газу для населення, мотивуючи це зниженням ціни газу на європейському ринку.

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