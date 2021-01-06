У нас крадуть Різдво, як у казці про Гаррі Поттера – Глава УГКЦ

Сьогодні, 6 січня, віряни східного обряду відзначають Святвечір

Перед Україною постав великий виклик, коли Різдво Христове перетворюється на світське Різдво без новонародженого Ісуса. Таку позицію висловив Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав в інтерв’ю для радіо «Марія».

«У чому полягає цей виклик? «Саме слово «Різдво» означає день народження. Коли ми святкуємо Різдво й не кажемо чиє, то виходить, святкуємо Різдво без новонародженого. Це доволі новий феномен, який трохи дезорієнтує нас, але водночас він потребує адекватної відповіді віруючих християн. Але скажу одразу, немає єдиної адекватної відповіді на цей феномен…», – сказав він.

Блаженніший Святослав розповів про те, що зараз популярним є світське Різдво. «Що це таке? Є Новий рік, як світська вечірка, і Різдво – як релігійна подія, яку святкували передусім віруючі люди. Світське Різдво тепер – це ще одна світська вечірка».

За спостереженнями Блаженнішого Святослава, світське Різдво має три головні риси. Насамперед – це Різдво є комерціалізованою подією. Це потужна кампанія для шопінгу. «У нашій традиції ми дарували подарунки не на Різдво, а на Святого Миколая. А тепер створюється певний бренд різдвяних закупок…», – пояснив він.

«Друга риса світського Різдва – день якоїсь магії, чаклунства, казки, яку ми знаходимо в історії про Гаррі Поттера. Я це зрозумів, коли почув, що організатори ялинки на Софійській площі поставити на ялинку капелюх. Врешті, ялинка таки отримала вифлеємську зірку, але капелюх поставили збоку, а під ним крісло. Як з'ясувалося, це зробили для того, аби сідати під ним і загадувати бажання. У Гаррі Поттері теж було Різдво, навіть була фігура викрадача Різдва... Але той світ магії нічого не має спільного зі справжньою релігійною дійсністю», – розповів Предстоятель.

Також він додав, що третя риса світського Різдва – відсутність будь-якого релігійного змісту. Його святкують представники різних релігій, навіть невіруючі. Святкують як певну нагоду для свята, але не як Різдво Христове.

«Тому Папа Франциск називає такого типу секуляризоване Різдво «викраденим Різдвом». Це виклик. Християни втрачають монополію на Різдво, якщо так можна висловитися», – відзначив Блаженніший Святослав.

«Це справді виклик, бо цю нову культуру, яка ось виринає, ми покликані євангелізувати. Ми повинні це «вкрадене Різдво» повернути Христові. Ми повинні внести контекст Спасителя в суспільство, шо гониться за комерцією, за магією, втрачаючи зв'язок із Богом, який присутній тут і зараз», – наголошує він.

Сьогодні, 6 січня, віряни східного обряду відзначають Святвечір – одне з найурочистіших християнських свят. Цього дня також завершується Пилипівка або Різдвяний піст.

Святвечір – заключний день Різдвяного посту. Традиційно в цей день в їжу можна було вживати не лише кутю, через це Святий Вечір, тобто вечір напередодні Різдва ще називали Багатою Кутею.