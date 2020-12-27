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    Думки вголос

    Українці вже давно готові святкувати Різдво 25 грудня

    • Остап Дроздов

      Журналіст

    • Розсилка
    Скільки ще можна жити в спотвореній реальності та називати її &laquo;традицією&raquo;? - Українці вже давно готові святкувати Різдво 25 грудня
    Скільки ще можна жити в спотвореній реальності та називати її «традицією»?

    Навіщо святкувати путінське різдво?

    Раніше я це м'якше казав, та з кожним роком дедалі гостріше треба піднімати питання рускомірного раждєства 7 січня. Увесь світ, уключно з православним, святкує Різдво 25 грудня – лише рускомірні шизофреніки назло собі й здоровому глузду пазурами тримаються за помилковий і алогічний юліянський календар, як ненормальні якісь. Скільки ще можна жити в спотвореній реальності та називати її «традицією»? Томос (помісність національної Церкви) уже є – то чому б не здійснити наступний закономірний крок: перейти на світовий календар і не бути дикунами рускомірними?

    Читаю інтерв'ю глав Церков і прифігіваю від бездіяльної яловості й нерішучості. Паства мусить дозріти, ляляфафа... Та вона ніколи не дозріє без ЧІТКОГО ВЕРХОВНОГО рішення глав Церков. Філософія Церкви полягає не в обслуговуванні інертної пастви, а в духовному ЛІДЕРСТВІ, в поводирстві, в просвітництві, в напучуванні, в творенні нових релігійних традицій. Тим паче - війна з Росією. Тим паче – агресивне політичне православ'я made in Кремль. Тим паче – кільканадцять тисяч жертв, покладених за ВІДРИВАННЯ від руского міра в усіх його проявах (календар – один із них).

    Я вважаю, що українці як модерна європейська нація ВЖЕ ДАВНО готові до переходу на 25 грудня. Питання лише в відсталих ієрархах Церков, які не здатні на усвідомлені рішення. Затримка – за ними. Ну чесне слово, скільки ще десятиліть ми маємо чекати на ретроградів у рясах?

    Декілька слів про це я сказав минулого тижня на етері (сюжетик внизу). Принагідно вітаю всіх із Різдвом! Принагідно прошу не присилати мені різдвяні листівочки на початку січня, позаяк я не святкую разом із кірілом та путіним, дякую за розуміння.

    Джерело: блог Остапа Дроздова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: війна релігія українці томос
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