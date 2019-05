Найближчий саміт НАТО пройде в Лондоні

Саміт НАТО відбудеться в Лондоні 3-4 грудня

Найближчий саміт північноатлантичного альянсу відбудеться в Лондоні 3-4 грудня.

Про це генсек НАТО Йенс Столтенберг написав в Twitter.

«Радий повідомити, що саміт НАТО відбудеться 3-4 грудня в Лондоні», - написав він.

У 1949 році Великобританія була однією з дванадцяти засновників НАТО, а Лондон був домом для першої штаб-квартири альянсу, йдеться на сайті альянсу.

«Тому це підходяще місце для керівників держав і урядів НАТО для планування майбутнього альянсу. Разом ми розглянемо поточні та нові безпекові виклики, і як НАТО буде продовжувати інвестувати і адаптуватися, щоб залишатися опорою стабільності в наступні роки», - йдеться в повідомленні.

