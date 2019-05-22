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    У світі

    Найближчий саміт НАТО пройде в Лондоні

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    Найближчий саміт НАТО пройде в Лондоні

    Саміт НАТО відбудеться в Лондоні 3-4 грудня

    Найближчий саміт північноатлантичного альянсу відбудеться в Лондоні 3-4 грудня.

    Про це генсек НАТО Йенс Столтенберг написав в Twitter. 

    «Радий повідомити, що саміт НАТО відбудеться 3-4 грудня в Лондоні», - написав він.

    У 1949 році Великобританія була однією з дванадцяти засновників НАТО, а Лондон був домом для першої штаб-квартири альянсу, йдеться на сайті альянсу.

    «Тому це підходяще місце для керівників держав і урядів НАТО для планування майбутнього альянсу. Разом ми розглянемо поточні та нові безпекові виклики, і як НАТО буде продовжувати інвестувати і адаптуватися, щоб залишатися опорою стабільності в наступні роки», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск після неформальної зустрічі лідерів країн ЄС у румунському місті Сибіу повідомив, що 28 травня 2019 має відбутись екстрений саміт Європейського Союзу.

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