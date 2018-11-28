Порошенко: Як можна ходити до церкви, у якій служба починається з молитви за Путіна і Кирила



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Петро Порошенко поспілкувався з мешканцями Чернігівщини

Рух України - в Європу, геть від Москви! - заявив президент

Президент Петро Порошенко під час зустрічі з жителями Чернігівської області нагадав, що у ці хвилини проходить синод Вселенського патріархату, на якому вирішується доля української автокефальної церкви та надання їй Томосу від Константинополя.

«Чому це так важливо? Наша велика нація заробила право мати власну церкву, а не церкву, яка керується з Москви. Як можна ходити до церкви, якщо служба Божа там починається з молитви за Кирила, за Путіна, за російське військо?», - наголосив президент.





Порошенко також нагадав, що під час учорашнього інтерв’ю світовим телеканалам він сказав: «Пане Путін, забирайтеся з України! Бо це єдине побажання українського народу. Вам нема тут що робити. Ми самі без вас розберемося, куди нам рухатися. І рух України - в Європу, геть від Москви!»

Зазначимо, що сьогодні також Порошенко пообіцяв військовим підвищене грошове забезпечення «з дня початку агресії РФ».

Крім того Путін відмовився говорити з Порошенком про звільнення українських моряків.