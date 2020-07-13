У найстарішому нацпарку США жінка розбилася на смерть під час фотосесії



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Американка оступилася і впала в Гранд-Каньйон

У п'ятницю, 3 липня, 59-річна Марія Андреа Сальгадо Лопез (Maria Andrea Salgado Lopez) фотографувала на оглядовому майданчику Mather Point в Гранд-Каньйоні. Жінка зійшла зі стежки і підійшла до обриву. Вона випадково оступилася і зірвалася з висоти 30 метрів. Пізніше рятувальники знайшли її тіло.

Реакцію очевидців загибелі Лопез зняла на відео Міріам Вейнер (Miriam Weiner). На записі чутно, як люди кричать і відчайдушно звати на допомогу.

«Я бачила, як люди почали обіймати один одного, намагаючись заспокоїти і захистити від побаченого. Тоді я зрозуміла, що сталося щось дуже погане. Це дійсно сумно, йти туди і думати, що ти просто їдеш на канікули дивитися краси, а повертатися без матері або дружини», – сказала Вейнер.

У неділю, 5 липня, Служба національного парку Гранд-Каньйон і судово-медичний експерт округу Коконіно почали розслідування смерті Лопез.

У жінки залишилися два сини, дочка і чоловік.

Нагадаємо, 12 липня у Могилеві-Подільському з приватного судна, яке знаходилося на пристані, витікло дизельне паливо. Масляні плями потрапили в Дністер і потягнулися за течією. Воду з річки взяли на експертизу.