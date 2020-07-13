У Могилеві-Подільському сталася аварія на катері



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Дизпаливо з катеру потрапило в Дністер

12 липня у Могилеві-Подільському з приватного судна, яке знаходилося на пристані, витікло дизельне паливо. Масляні плями потрапили в Дністер і потягнулися за течією. Воду з річки взяли на експертизу.

У Дністер потрапило дизельне паливо. Витік стався з приватного катера, що пришвартований на Могилів-Подільській пристані. Масляні плями потягнулися вниз по Дністру, попри міський пляж і далі по течії.

Судно дало серйозний крен, що призвело до потрапляння води у моторні відсіки, а відтак, - ймовірно і стався витік палива. Через високу воду його власник максимально міцно притягнув прогулянковий катер до берега. Вода зійшла, плавзасіб практично вже не мав на чому дрейфувати, а його днище оголилося для підводних каменів. Чи є пробоїна, рятувальники поки не з‘ясували.

«Перша мазутна пляма була шириною близько 3 метрів, шлейф від неї тягнувся завдовжки 250 метрів, аж до коси, що на пляжі. З 13 години паливо почало витікати в річку, і на 17 годину ми досі спостерігаємо на воді плями від нафтопродуктів. Скільки саме витекло палива - не відомо. Власник нам не каже скільки його там було, і тому ми достеменно не можемо поки знати про розмір завданої водоймі шкоди та рівень загрози екології Придністров'я. Але те, що дана подія з розряду надзвичайних та небезпечних – це факт», – коментує міський голова Петро Бровко.

На експертизу взяли зразки води з плавзасобу та води біля судна, результати очікуються 13 липня. Рятувальники відкачали 250 кубів води з плавзасобу. Обстежити плавзасіб на предмет пошкодження без довзолу власника рятувальники не можуть, а поки дозвіл на те власник не дав.

Джерело: Vinbazar