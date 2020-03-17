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    «Як на Мальдівах». У Венеції через відсутність туристів вода стала кришталево чистою

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    Канали Венеції без туристів стали прозорими&nbsp; - «Як на Мальдівах». У Венеції через відсутність туристів вода стала кришталево чистою
    Канали Венеції без туристів стали прозорими 

    Вода настільки чиста, що подекуди можна побачити рибок

    У Венеції відсутність туристів через пандемію коронавірусу несподівано позитивно вплинула на чистоту каналів. Рух моторних човнів припинився і канали, за словами місцевих, стали чистішими, ніж будь-коли.

    Мешканці Венеції публікують у соцмережах фото та відео, на яких можна побачити спокійні й незвично прозорі води венеційських каналів. Вода настільки чиста, що подекуди можна побачити рибок. 

    Люди активно коментують незвичне для свого міста явище: «Як на Мальдівах», «Ніколи не бачив Венецію такою чистою», - пишуть вони у соцмережах.

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    «Як на Мальдівах». У Венеції через відсутність туристів вода стала кришталево чистою
    «Як на Мальдівах». У Венеції через відсутність туристів вода стала кришталево чистою

    Як відомо, Венеція розташована на півночі Італії, в епіцентрі спалаху коронавірусу.

    Станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих осіб, з них тих, хто хворів на COVID-19 і одужав, – 79 883, померли – 7 174.

    Напередодні Євросоюз закрив кордони для «несуттєвих» поїздок.

    В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний - на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.

    Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

    Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

    Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

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    Італія карантин Венеція коронавірус
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