«Як на Мальдівах». У Венеції через відсутність туристів вода стала кришталево чистою
Вода настільки чиста, що подекуди можна побачити рибок
У Венеції відсутність туристів через пандемію коронавірусу несподівано позитивно вплинула на чистоту каналів. Рух моторних човнів припинився і канали, за словами місцевих, стали чистішими, ніж будь-коли.
Мешканці Венеції публікують у соцмережах фото та відео, на яких можна побачити спокійні й незвично прозорі води венеційських каналів. Вода настільки чиста, що подекуди можна побачити рибок.
Люди активно коментують незвичне для свого міста явище: «Як на Мальдівах», «Ніколи не бачив Венецію такою чистою», - пишуть вони у соцмережах.
Як відомо, Венеція розташована на півночі Італії, в епіцентрі спалаху коронавірусу.
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