«Як на Мальдівах». У Венеції через відсутність туристів вода стала кришталево чистою



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Канали Венеції без туристів стали прозорими

Вода настільки чиста, що подекуди можна побачити рибок

У Венеції відсутність туристів через пандемію коронавірусу несподівано позитивно вплинула на чистоту каналів. Рух моторних човнів припинився і канали, за словами місцевих, стали чистішими, ніж будь-коли.

Мешканці Венеції публікують у соцмережах фото та відео, на яких можна побачити спокійні й незвично прозорі води венеційських каналів. Вода настільки чиста, що подекуди можна побачити рибок.

Люди активно коментують незвичне для свого міста явище: «Як на Мальдівах», «Ніколи не бачив Венецію такою чистою», - пишуть вони у соцмережах.

Як відомо, Венеція розташована на півночі Італії, в епіцентрі спалаху коронавірусу.

Станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих осіб, з них тих, хто хворів на COVID-19 і одужав, – 79 883, померли – 7 174.

Напередодні Євросоюз закрив кордони для «несуттєвих» поїздок.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний - на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

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