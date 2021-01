У Нідерландах затримали найбільш розшукуваного наркобарона у світі

У Нідерландах заарештували одного з найбільш розшукуваних злочинців у світі – наркобарона Це Чи Лопа. Про це повідомляє BBC.

Це Чи Лоп, громадянин Канади і китаєць з походження, очолює фірму «Компанія», що домінує на азіатському ринку нелегальних наркотиків. Федеральна поліція Австралії вважає, що «Компанія» несе відповідальність за 70% наркотиків, що надходять до країни.

Австралійські ЗМІ назвали його арешт «найважливішим» для федеральної поліції країни за два десятиліття. 56-річного чоловіка порівнюють з мексиканським наркобароном Хоакіном «Ель Чапо» Гусманом через масштаби його «діяльності».

Фото: скріншот

До моменту арешту австралійська поліція стежила за Чи Лопом понад 10 років. Ордер на його затримання видали ще у 2019-му. Тепер Австралія буде домагатися екстрадиції, щоб злочинець постав перед судом там.

У 2019 році інформаційне агентство Reuters опублікувало спеціальне розслідування про Це, назвавши його «найбільш розшукуваною людиною в Азії». Агентство з посиланням на оцінки ООН повідомило, що виторг «Компанії» тільки від продажу метамфетаміну у 2018 році могла скласти $17 мільярдів.

Tse Chi Lop is suspected by police of running a vast drug cartel in Asia that rakes in up to $17 billion a year, drawing comparisons to El Chapo and Pablo Escobar. But unlike the Latin drug lords, little is known about him https://t.co/jK85ltIRVI pic.twitter.com/R3UbgiJznQ