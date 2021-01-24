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    У Нідерландах затримали найбільш розшукуваного наркобарона у світі

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    До моменту арешту австралійська поліція стежила за Чи Лопом понад 10 років - У Нідерландах затримали найбільш розшукуваного наркобарона у світі
    До моменту арешту австралійська поліція стежила за Чи Лопом понад 10 років
    Фото з відкритих джерел

    Його затримали за допомогою працівників федеральної поліції Австралії

    У Нідерландах заарештували одного з найбільш розшукуваних злочинців у світі – наркобарона Це Чи Лопа. Про це повідомляє BBC.

    Це Чи Лоп, громадянин Канади і китаєць з походження, очолює фірму «Компанія», що домінує на азіатському ринку нелегальних наркотиків. Федеральна поліція Австралії вважає, що «Компанія» несе відповідальність за 70% наркотиків, що надходять до країни.

    Австралійські ЗМІ назвали його арешт «найважливішим» для федеральної поліції країни за два десятиліття. 56-річного чоловіка порівнюють з мексиканським наркобароном Хоакіном «Ель Чапо» Гусманом через масштаби його «діяльності».

    Фото: скріншот
    Фото: скріншот

    До моменту арешту австралійська поліція стежила за Чи Лопом понад 10 років. Ордер на його затримання видали ще у 2019-му. Тепер Австралія буде домагатися екстрадиції, щоб злочинець постав перед судом там.

    У 2019 році інформаційне агентство Reuters опублікувало спеціальне розслідування про Це, назвавши його «найбільш розшукуваною людиною в Азії». Агентство з посиланням на оцінки ООН повідомило, що виторг «Компанії» тільки від продажу метамфетаміну у 2018 році могла скласти $17 мільярдів.

    За даними Reuters, в операції з затримання пана Чи Лопа брало участь близько 20 агентств з усього світу, діяльність яких координувала австралійська поліція. Ходять чутки, що в останні роки Це переміщався між Макао, Гонконгом і Тайванем.

    Раніше Це вже сидів у вʼязниці – 9 років за торгівлю наркотиками у США у 1990-х.

    Нагадаємо, що у США винесли обвинувальний вирок одному з найвідоміших наркобаронів світу.

    Теги: ЗМІ США Австралія арешт розслідування Twitter поліція злочинець вирок
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