У Колумбії помер кілер наркобарона Пабло Ескобара



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У 2014 році після звільнення з в'язниці кілер Джон Хайро Веласке запустив канал на YouTube, де зібрав мільйонну аудиторію

Кілер, відомий як Попай, хизувався вбивством 300 людей для Ескобара

Найманий убивця накробарона Пабло Ескобара Джон Хайро Веласкес помер у віці 57 років в лікарні колумбійської Боготи, де з грудня лікувався від раку шлунку.

Про це повідомляє ВВС із посиланням на колумбійських чиновників.

Кілер, відомий як Попай, хизувався вбивством 300 людей для Ескобара. У документальному фільмі він описував сам себе так: «Я професійний убивця. Я вбивав за гроші і в ім'я безмежної поваги і любові до Пабло».

Веласкес здався владі 1992 року і провів 23 роки у в'язниці. Свою славу він отримав через розповіді про своє злочинне життя.

У 2014 році його звільнили з в'язниці. Після цього він запустив канал на YouTube, де зібрав мільйонну аудиторію. 2018-го Веласкес знову потрапив до в’язниці за звинуваченням у здирництві. Його заарештували на вечірці, яку організували провідні слідчі з питань наркоторгівлі в Колумбії.

У 1980-х і 1990-х роках імперія наркотиків зробила Ескобара одним з найбагатших людей в світі. Він був убитий колумбійською поліцією в 1993 році, коли намагався уникнути екстрадиції в США.