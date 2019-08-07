Наркобарон, який прикинувся дочкою для втечі з в’язниці, знайдений мертвим



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Клаувіно да Сілва не зміг втекти з в’язниці під виглядом своєї доньки

42-річний Сілва був спійманий за невдалий втечу, його перевели в одиночну камеру, а згодом наглядачі знайшли його мертвим

Лідер одного з бразильських злочинних угруповань Клаувіно да Сілва, який відомий як Коротун, знайдений мертвим у камері в’язниці Ріо-де-Жанейро.

Про це повідомляє The Guardian.

Після того, як 42-річний Сілва був спійманий за невдалий втечу, його перевели в одиночну камеру. Вранці у вівторок, 6 серпня наглядачі знайшли його мертвим.

За словами представників в'язниці, ватажок банди наркоторговців, який був засуджений до 73 років позбавлення волі, вчинив самогубство.

При цьому деталі загибелі Сілви не уточнили.

Раніше повідомлялося, що у Бразилії наркобарон спробував втекти із в’язниці, видавши себе за власну дочку. Але, як з'ясувалося, чоловік переоцінив свій артистизм, і був викритий службою охорони.