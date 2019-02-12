У США винесли обвинувальний вирок одному з найвідоміших наркобаронів світу



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61-річному наркобарону, який був ватажком мексиканського наркокартелю «Сіналоа», загрожує довічний термін ув'язнення

У США суд присяжних виніс обвинувальний вирок мексиканському наркобарону Хоакіну Гузману Лоеру, відомому як «Ель-Чапо» (коротун, — ред.) за звинуваченням у міжнародній торгівлі наркотиками, відмиванні доходів та інших злочинах.

«Ель-Чапо» визнали винним за 10 пунктами звинувачення, серед них — участь у злочинній групі, змова з метою відмивання отриманих від продажу наркотиків доходів, контрабанда кокаїну, героїну, марихуани та інших наркотиків, а також застосування вогнепальної зброї.

Відтак, 61-річному наркобарону, який був ватажком мексиканського наркокартелю «Сіналоа», загрожує довічний термін ув'язнення. Також суд не передбачив можливості умовно-дострокового звільнення наркобарона.

Журі присяжних засідало близько 34 годин протягом 6 днів, планується, що вирок «Ель-Чапо» озвучать до 25 червня.

Нагадаємо, у січні 2017 року мексиканьска влада передала «Ель Чапо» до США, де він розшукувався за контрабанду наркотиків у особливо великих об’ємах.

Раніше Гузмана перевели до в’язниці у місті Сьюдад-Хуарес, яке знаходиться одразу за кордоном із США, біля техаського міста Ель Пасо. Наркобарон боровся за право відбувати покарання у Мексиці, та його апеляції були відхилені.

Екстрадиція до США припинила «кар’єру» одного з найбільш відомих наркобаронів сучасності. Його статки, зароблені на торгівлі наркотиками, оцінюються у мільярд доларів.