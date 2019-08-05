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    У Бразилії наркобарон спробував утікти із в'язниці, вбравшись у одяг своєї дочки (відео)

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    Винахідливого в'язня видало надмірне хвилювання - У Бразилії наркобарон спробував утікти із в'язниці, вбравшись у одяг своєї дочки (відео)
    Винахідливого в'язня видало надмірне хвилювання

    Зазначається, що все могло б вийти, однак Да Сільва видав себе поганою акторською грою та сильним хвилюванням

    У Бразилії наркобарон спробував втекти із в’язниці, видавши себе за власну дочку. Але, як з'ясувалося, чоловік переоцінив свій артистизм, і був викритий службою охорони. Про це повідомляє Daily Mail.

    Уточнюється, що інцидент стався у в'язниці неподалік Ріо-де-Жанейро, де 42-річний Кловіно Да Сільва на прізвисько Коротун відбуває покарання. Він є одним з лідерів злочинного угруповання, яке контролювало поширення наркотиків в Ріо. Чоловіка засудили на термін 73 роки і 10 місяців. Відтоді Кловіно вже другий намагається втекти з в'язниці.

    Перша спроба була в 2013, коли він з іншим в'язнем намагалися втекти через каналізацію. Однак, їх повернули за ґрати. Шість років потому він придумав інший спосіб - вирішив «перетворитися» в свою 19-річну дочку Ану Габріель.

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    Повідомляється, що дівчина прийшла до в'язниці відвідати батька і залишилася в місці ув'язнення, а чоловік спробував вийти на волю замість неї. Він одягнув сіру толстовку, футболку рожевого кольору, а також джинси і шльопанці, а щоб змінити обличчя, злочинець натягнув силіконову маску, окуляри і перуку.

    Фото: AlagoasWeb
    Фото: AlagoasWeb

    Відзначається, що все могло б вийти, однак Да Сільва видав себе поганою акторською грою. Зокрема, він помітно хвилювався. Крім того, спроба спільників ув'язненого відволікти службу охорони навпаки привернула їхню увагу.

    Офіцерам здалася підозрілою його зовнішність і поведінка, тому вони затримали чоловіка, коли той спробував забрати документ дочки, який та залишила при вході до в'язниці. Наглядачі відвели Кловіно в окреме приміщення, де змусили зняти все маскування.

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