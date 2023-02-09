У Німеччині занепокоєні поставками танків Leopard 2 Україні – Bloomberg

Влада Німеччини стурбована тим, що партнери в ЄС можуть не надати Україні достатньої кількості танків Leopard 2

Берлін закликає країни Євросоюзу ухвалити конкретне рішення щодо поставки танків Україні уже до кінця тижня, оскільки побоюється зриву постачання, пише Bloomberg.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Німеччина хоче, щоб до кінця цього тижня її європейські союзники, у військових запасах яких є танки Leopard 2, розробили конкретні та докладні рішення», – уточнило агентство з посиланням на свої власні джерела.

Раніше міністерство оборони ФРН заявило, що танки Leopard 2 прибудуть з Німеччини в Україну наприкінці березня 2023 року. Наприкінці січня офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт повідомив що Німеччина згодна відправити на Україну танки Leopard 2, при цьому вона також схвалить їхній реекспорт із країн-партнерів по НАТО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, три країни спільно забезпечуватимуть постачання танків Україні. Нідерланди, Данія та Німеччина погодили співпрацю щодо передачі Україні приблизно сотні танків Leopard 1 з промислових складів у Німеччині.