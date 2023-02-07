Поставка танків Leopard 1 Україні: міноборони Німеччини розкрило деталі
Пісторіус наразі перебуває з візитом у Києві
Україна отримає понад 100 старих бойових танків Leopard 1A5 від групи кількох європейських країни. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Tagesspiegel.
Група з кількох європейських країн має намір передати Україні більше сотні танків Leopard 1A5. Пісторіус зазначив, що до першого-другого кварталу 2024 року танками мають бути оснащені щонайменше три батальйони.
Додамо, що Пісторіус наразі перебуває з візитом у Києві. Він вже зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Спочатку його візит тримався у секреті з міркувань безпеки. «До Києва прибув «перший» Leopard 2. Їх буде більше. Дякую моєму колезі Борису Пісторіусу та німецькому народу. Танкова коаліція йде... до перемоги!», – написав згодом Резніков у Твіттер.
Нагадаємо, Федеральний уряд Німеччини схвалив поставку танків Leopard 1 Україні. Як повідомлялося, Данія обіцяє Україні списані танки Leopard 1A5.
Раніше повідомлялося, що Німеччина дала добро на продаж Україні 88 танків Leopard 1 із запасів промисловості.
До відома, експерт пояснив, чому німці дають Україні найновіші моделі танків Leopard.
Коментарі — 0