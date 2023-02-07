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Міністр оборони Німеччини пояснив, чому не варто боятися ядерних погроз Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міністр оборони Німеччини пояснив, чому не варто боятися ядерних погроз Путіна
Німецький міністр сказав, що Україна обов'язково має перемогти у війні.
фото: dw.com

Пісторіус вважає, що без Путіна світ був би кращим

Світ жив би значно краще, якби в ньому не було російського диктатора Володимира Путіна. Так думку висловив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Bild.

На питання журналіста про те, чи був світ кращим без Путіна – Пісторіус відповів що так. «Мені це здається, це можна сказати без вагань та компромісів, так», – сказав очільник міноборони Німеччини.

Під час розмови з представником ЗМІ німецький міністр сказав, що Україна обов'язково має перемогти у війні. Він також зазначив, що його не лякає можлива ядерна загроза з боку Росії.

«Мене це не надто лякає. Одне – те, що відбувається всередині, а інше – те, що відбувається у пропаганді. Зрештою ніхто з нас не знає, що робить Путін, але це не повинно заважати нам надавати розумну підтримку спільно з нашими союзниками», – підкреслив Пісторіус.

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув сьогодні, 7 лютого, з робочим візитом до Києва. Він зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Спочатку його візит тримався у секреті з міркувань безпеки.  Далі були переговори з президентом Володимиром Зеленським. Як стало відомо, українські військові отримають до кінця лютого 2023 року ще більше керованих ракет для протиповітряної оборони. Окрім цього Німеччина ще передасть танки.

Теги: переговори танки Україна військові путін Міноборони міністр Німеччина

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