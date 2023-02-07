Міністр оборони Німеччини пояснив, чому не варто боятися ядерних погроз Путіна

Пісторіус вважає, що без Путіна світ був би кращим

Світ жив би значно краще, якби в ньому не було російського диктатора Володимира Путіна. Так думку висловив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Bild.

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На питання журналіста про те, чи був світ кращим без Путіна – Пісторіус відповів що так. «Мені це здається, це можна сказати без вагань та компромісів, так», – сказав очільник міноборони Німеччини.

Під час розмови з представником ЗМІ німецький міністр сказав, що Україна обов'язково має перемогти у війні. Він також зазначив, що його не лякає можлива ядерна загроза з боку Росії.

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«Мене це не надто лякає. Одне – те, що відбувається всередині, а інше – те, що відбувається у пропаганді. Зрештою ніхто з нас не знає, що робить Путін, але це не повинно заважати нам надавати розумну підтримку спільно з нашими союзниками», – підкреслив Пісторіус.

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув сьогодні, 7 лютого, з робочим візитом до Києва. Він зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Спочатку його візит тримався у секреті з міркувань безпеки. Далі були переговори з президентом Володимиром Зеленським. Як стало відомо, українські військові отримають до кінця лютого 2023 року ще більше керованих ракет для протиповітряної оборони. Окрім цього Німеччина ще передасть танки.