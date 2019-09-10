Заарештовано двох чоловіків, в автівці яких виявлено зброю (фото)



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В автомобілі було виявлено пістолет-кулемет «Скорпіон» та набої до нього Фото: Прокуратура Києва

Встановлюються канал надходження зброї та мета її зберігання

Під час патрулювання Дніпровського району правоохоронці зупинили автомобіль марки «БМВ», водій якого порушував правила дорожнього руху. Під час перевірки документів водій та пасажир явно нервували, чим викликали підозру працівників патрульної поліції. Після запитання патрульного чи є в автомобілі заборонені предмети, один з них почав тікати, але його було затримано.

Слідчою оперативною групою, яка прибула на місце події, під час обшуку автомобіля було виявлено та вилучено пістолет Макарова з пристроєм для зменшення звуку пострілу (глушником), пістолет-кулемет «Скорпіон» та набої до них. При обшуках за місцем проживання вказаних осіб теж виявлена та вилучена вогнепальна зброя. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 ККУ та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

В межах слідства встановлюються канал надходження зброї та мета її зберігання.