У новому парламенті комітет з питань молоді та спорту буде збережено - Палатний



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутат Артур Палатний зауважив, що спортивна спільнота та молодь заслуговує бути в топі державних пріоритетів

У новому скликанні Верховної Ради зберегли комітет з питань молоді та спорту.

Про це на своїй сторінці у Facebook 15 серпня написав народний депутат України 7-го і 8-го скликань від «УДАРу» Артур Палатний.

«Стало відомо, що спільними зусиллями нам вдалося відстояти в новому скликанні Ради створення профільного комітету з питань молоді і спорту. Це означає, що надважливий напрям державної політики не буде втрачено чи забуто. Це означає, що наші напрацювання будуть розвиватися і реалізовуватися», - зауважив Палатний.

Депутат підкреслив, що спортивна спільнота та молодь заслуговує бути в топі державних пріоритетів. «Ми з командою зробимо все, аби так і було!» - пообіцяв він.

Нагадаємо, партія «Слуга народу» ініціює створення у Верховній Раді комітету з питань ІТ.