  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У новому парламенті комітет з питань молоді та спорту буде збережено - Палатний

    • Розсилка
    У новому парламенті комітет з питань молоді та спорту буде збережено - Палатний

    Депутат Артур Палатний зауважив, що спортивна спільнота та молодь заслуговує бути в топі державних пріоритетів

    У новому скликанні Верховної Ради зберегли комітет з питань молоді та спорту.

    Про це на своїй сторінці у Facebook 15 серпня написав народний депутат України 7-го і 8-го скликань від «УДАРу» Артур Палатний.

    «Стало відомо, що спільними зусиллями нам вдалося відстояти в новому скликанні Ради створення профільного комітету з питань молоді і спорту. Це означає, що надважливий напрям державної політики не буде втрачено чи забуто. Це означає, що наші напрацювання будуть розвиватися і реалізовуватися», - зауважив Палатний.

    Депутат підкреслив, що спортивна спільнота та молодь заслуговує бути в топі державних пріоритетів. «Ми з командою зробимо все, аби так і було!» - пообіцяв він.

    Нагадаємо, партія «Слуга народу» ініціює створення у Верховній Раді комітету з питань ІТ.

    Читайте також: Депутат-стоматолог Артем Дубнов: «Слуга народу» не хоче ділити відповідальність ще з кимось
    Здолала Медведчука. Перше інтерв’ю Вікторії Гриб, яка перемогла в окрузі на Луганщині
    Читайте також
    Верховна Рада спорт депутат УДАР Артур Палатний
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ