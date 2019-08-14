У «Слузі народу» пропонують створити парламентський комітет з питань ІТ



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Стефанчук вважає, що комітет має обслуговувати, в хорошому розумінні цього слова, напрямок, який потребує розвитку в країні

Представник Зеленського у Раді заявив, що комітети не повинні бути заручниками політичного торгу

Партія «Слуга народу» ініціює створення у Верховній Раді комітету з питань ІТ.

Про це сказав представник президента у парламенті Руслан Стефанчук на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми повинні відійти від тієї практики, щоб комітети ставали заручниками політичного торгу. Комітет має обслуговувати, в хорошому розумінні цього слова, напрямок, який потребує розвитку в країні. І тому ми пропонуємо, в тому числі, створити і комітет з ІТ», - зазначив Стефанчук.

Він наголосив на позиції «Слуги народу» щодо необхідності скорочення кількості комітетів ВР, зауваживши, що пропонується максимально об’єднати комітети, які «близькі за значенням, але не несуть функціонального навантаження».

Водночас на запитання журналістів, які саме комітети можуть бути ліквідовані, Стефанчук відповів: «Це питання дискусії».

За словами Стефанчука, ще одним важливим питанням є професіоналізм членів комітетів.

«Для нас дуже важливо, щоб окрім пропорційного принципу, який прописаний у Регламенті, і ми його теж будемо дотримуватися, все-таки враховувався принцип професіоналізму. І я переконаний, що в кожній політичній силі є достатньо фахових людей, які могли б пропорційно представляти керівництво в комітетах», - сказав представник президента у Раді.

Як повідомлялося раніше, партія «Слуга народу» пропонує скоротити кількість комітетів Верховної Ради із 27-ми до 22-ох.