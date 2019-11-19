Мер Дрогобича отримав підозру через побиття людини



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Мер Дрогобича Тарас Кучма торік побив активіста

Інцидент стався у червні 2018 року

Прокуратура Львівської області повідомила про підозру міському голові Дрогобича Тарасу Кучмі за побиття людини. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як повідомляється, інцидент стався в червні 2018 року, у сесійній залі Дрогобицької міської ради під час наради.

«Того дня між міським головою і одним з присутніх активних громадян виникла суперечка, під час якої мер завдав зазначеній особі кілька ударів кулаками по тулубу, спричинивши незначні травми», - йдеться у повідомленні.

Силовики кваліфікували дії чиновника за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України - легкі тілесні ушкодження. Кучмі йому оголосили підозру. Тепер його чекає суд.

Додамо, що із відео, яке того дня того ж дня опублікували мешканці, сутичка почалась тоді, коли міського голову назвали брехуном.

До слова, сьогодні Бориспільський міськрайонний суд розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу для народного депутата попереднього скликання Олега Ляшка.

Як зазначали раніше у ГПУ, до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розглядатиме справу суддя Юрій Кабанячий.

Як повідомлялось, прокуратура повідомила ексдепутату Ради Ляшку про підозру в побитті голови комітету парламенту з питань енергетики Геруса в аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко і народний депутат, глава комітету з ПЕК Андрій Герус побилися 6 листопада в аеропорту «Бориспіль».

Радикал звинуватив «слугу народу» в тому, що той відкрив імпорт електроенергії з країни-агресора Росії, чим зрадив національні інтереси України.

Згодом Герус опублікував фото після бійки з Ляшком.

Бійку Ляшка з Герусом у поліції кваліфікували як погрозу або насильство щодо державного діяча.

31 жовтня обидва політики зустрічалися в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера». Тоді Герус відмовився відповідати на питання Ляшка і демонстративно покинув студію.