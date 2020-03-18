МОЗ поспішило: у чоловіка на Київщині ще лабораторно не підтверджено коронавірус



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У лікарні на Київщині дві людини з підозрою на коронавірус

У 44-річного мешканця Ірпеня, який перебуває в інфекційному відділенні Білоцерківської лікарні №3, ще лабораторно не підтверджено захворювання на коронавірус.

Про це повідомила журналістка Михайлина Скорик на своїй сторінці у Facebook.

Вона надала уточнену інформацію щодо хворого: «Станом на зараз в лікарні перебуває 44-річний хворий з Ірпеня з підозрою на коронавірус. Його стан середньої тяжкості, поступив учора (17 березня. – Ред.) на 12-й день після повернення з Німеччини через Польщу. Чоловік має всі ознаки небезпечної хвороби, але експрес-тест учора був негативний. Зараз лікарі Білої Церкви чекають на точний аналіз з Центральної лабораторії в Києві».

Журналістка зазначила, що Міністерство охорони здоров'я України напередодні поспішило включити цього чоловіка в статистику.

Крім того, сьогодні в опорну Київську обласну лікарню в Білій Церкві надійшла місцева мешканка з аналогічними симптомами.

«Вона повернулася з Польщі. Експрес-тест негативний, але для остаточного висновку медики чекають на результати аналізів з Києва», - повідомила Скорик.

Нагадаємо, 17 березня в Україні було зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Із виявлених - один випадок у Київській області. Повідомлялося, що після лабораторних досліджень було встановлено, що в пацієнта коронавірус Covid-19.

Станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.

Як повідомлялося, два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

Один із хворих - молодий київський студент, який контактував із хворою жінкою, що померла від коронавірусу на Житомирщині. Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він зараз перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці.