Наукові дослідження про коронавірус тепер можна знайти на одному онлайн-ресурсі



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В онлайн базі зібрали 24 тис науково-дослідних робіт

Головна мета створеного ресурсу про COVID-19 – прискорити проведення наукових досліджень, які могли б допомогти у боротьбі із коронавірусом

Понад 24 тисячі науково-дослідних робіт про коронавірус тепер доступні в одному місці. Про це повідомляє видання Массачусетського технологічного інституту MIT Technology Review.

«Сьогодні дослідники, котрі працюють у кількох організаціях, запустили базу даних відкритих досліджень з COVID-19 (COVID-19 Open Research Dataset - Cord-19), який складається з понад 24 тис. наукових праць із наукових журналів, а також вебсайтів, на яких науковці можуть публікувати ще не рецензовані дослідження», - йдеться у повідомленні.

База даних охоплює дослідження SARS-CoV-2 (наукова назва коронавірусу), COVID-19 -19 (наукова назва захворювання) та групу коронавірусу. Ресурс є найширшим збірником наукової літератури, пов'язаної із сьогоднішньою пандемією, він оновлюватиметься в режимі реального часу, коли з'являтимуться нові дослідження.

Головна мета створеного ресурсу про COVID-19 – прискорити проведення наукових досліджень, які могли б допомогти у боротьбі із коронавірусом.

Зазначається, що ініціатором проєкту було Управління з питань науки та технологій Білого дому. До його реалізації було долучено Національну бібліотеку США з медицини, компанію Microsoft та науково-дослідний інститут, який займається вивченням штучного інтелекту, Allen Institute for AI.

База даних відкритих досліджень з COVID-19 доступна за посиланням.

Як повідомлялося з посиланням на дані онлайн-карти поширення COVID-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 18 березня у світі зафіксовано 198 179 випадків зараження коронавірусом, з них 81 961 особа одужала, 7 954 померли.

В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальні.