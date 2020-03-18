На Буковині госпіталізували ще одну людину з підозрою на коронавірус



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У Чернівцях ще одна підозра на коронавірус

До Центру громадського здоров’я надійшла 41 підозра на COVID-19

У Чернівецькій області медики за минулу добу госпіталізували одну особу з підозрою на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє МОЗ у своєму телеграм-каналі «Коронавірус-інфо».

Згідно з повідомленням, на ранок 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків COVID-19 (Чернівецька область – 10 (1 летальний), Київська область – 3, Житомирська – 1 (летальний).

Дослідження проводились у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я.

Упродовж 17 березня до Центру надійшла 41 підозра на COVID-19 (Вінницька – 3, Дніпропетровська – 5, Донецька – 3, Закарпатська – 3, Івано-Франківська – 3, Київ –14, Миколаївська – 1, Рівненська – 2, Сумська – 2, Тернопільська – 2, Херсонська – 1, Черкаська – 1, Чернівецька – 1).

Загалом із початку 2020 року надійшло 181 повідомлення про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, 16 березня, в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні близько 19:00 померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на COVID-19.

На Буковині підтвердили ще шість випадків коронавірусу: три з них – у дітей.

Станом на ранок 18 березня у Львові 24 людини госпіталізовані з підозрою на коронавірус. Аналізи відправлено до Києва для дослідження.