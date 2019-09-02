У Парижі хочуть штрафувати занадто галасливі авто



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У столиці Франції тестують 57 «шумових» радарів

У Парижі тестують шумові радіолокаційні системи, які дозволять штрафувати занадто гучні транспортні засоби. Про це повідомляє Engadget.

Повідомляється, що в Парижі в тестовому режимі зараз працюють 57 шумових радарів. 40 з них розміщено біля барів та розважальних районах, ще 17 - біля великих будинків.

«Система складається з чотирьох мікрофонів, які визначають походження звуку, а також камери, що зв'язує його з конкретним транспортним засобом», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що на даний момент штрафи не передбачені, оскільки система працює в тестовому режимі. Однак, цієї осені місцеві власті мають намір розглянути законопроект, який дозволить чиновникам експериментувати зі штрафами за надмірний шум, видаваний автомобілями. Це може спонукати жителів якомога швидше переходити на електромобілі.

Раніше повідомлялось, що Tesla планує збільшити обсяги виробництва електромобілів. Компанія веде підготовку до нарощування обсягів виробництва на заводі в Каліфорнії.

Зазначимо, що в Україні попит на електромобілі зріс на 58%. За перші шість місяців 2019 року український автопарк збільшився на 3,2 тис. електрокарів.

Джерело: РБК-Україна