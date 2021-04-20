У ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації

Неформальна група «Балтік плюс» поширила заяву щодо ескалації на Донбасі серед делегатів весняної сесії

У Парламентській асамблеї Ради Європи вказують Росії на зрив мирних зусиль із врегулювання ситуації на сході України та закликають припинити військові провокації й ескалацію.

Про це йдеться у заяві, поширеній неформальною групою ПАРЄ «Балтік плюс» серед делегатів весняної сесії Асамблеї.

«Останніми кроками, зокрема, нещодавньою відмовою від поновлення зобов’язань щодо припинення вогню, Росія демонструє своє небажання щодо мирного вирішення конфлікту на сході України. Навпаки, Росія відкрито підриває зусилля, спрямовані на сприяння миру, шляхом необґрунтованого переміщення своїх військ, водночас постійно звинувачуючи Україну та заперечуючи свою причетність до Донбасу», - йдеться у заяві, яка залишається відкритою до підписання.

Парламентарі висловлюють «серйозну стурбованість збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Російською Федерацією угрупувань, зростанням кількості жертв і, особливо, постійним нарощуванням та концентрацією надмірних військових сил у безпосередній близькості до українських кордонів, а також на незаконно анексованому Кримському півострові».

«Все це підриває загальну стабільність і безпеку на нашому континенті», - йдеться у документі.

Парламентарі закликають РФ припинити провокації, зупинити блокаду Керченської протоки та почати деескалацію ситуації, а також розвіяти всі занепокоєння, будучи повністю прозорою та надаючи інформацію про свою військову діяльність відповідно до механізму зменшення ризиків Віденського документа, як того вимагає Україна.

Підписанти заяви вітають Україну за її непохитну відданість політичному вирішенню російсько-українського конфлікту та за стриманість, яку демонструють Збройні сили України.

«Ми закликаємо Росію дотримуватися принципів та зобов’язань ОБСЄ, а також духу та букви статутних зобов’язань перед Радою Європи», - наголосили делегати Асамблеї.

Нагадаємо, українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи вирушила на сесію до Страсбурга. Весняна сесія триватиме до 22 квітня. У зв'язку із карантинними обмеженнями делегати працюватимуть у гібридному режимі.

Заступник голови російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, голова комітету Держдуми РФ Леонід Слуцький заявляв, що Росія може покинути ПАРЄ.

Зазначимо, шо в 2019 ПАРЄ ухвалила рішення повернути право голосу російській делегації, яка була відсторонена від засідань через агресію проти України, незважаючи на те що кремлівський режим так і не прибрав свої війська з Криму і ОРДЛО.

Джерело: Укрінформ