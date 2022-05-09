У парламенті Великої Британії закликають ввести санкції проти ІТ-індустрії РФ

Західні санкції вже впливають на технологічний бізнес у Росії

Член Палати Лордів Великої Британії, лорд Мегхнад Десаї, відповідаючи на запитання про необхідність введення заборони на Заході на купівлю IT-сервісів та програм, вироблених у Росії заявив, що російська ІТ-індустрія є частиною військової машини російського режиму і має знаходитися під санкціями.

Відповідну заяву член Палати Лордів зробив у коментарі Guildhall.

«Це питання (про заборону на Заході купівлі IT-сервісів та програм, вироблених у Росії – ред.) – складне питання. Чи маємо ми карати громадян за злочини їхнього авторитарного лідера? Багато хто з них, це досвідчені люди, які задіяні у підривній діяльності. Тим самим вони є частиною військової машини, можливо, хтось неохоче займається цим, але точно вони розуміють, що роблять», – заявив політик

«Тому мій висновок – так. Проти російської IT-індустрії мають бути введені санкції», – підсумував лорд Мехнад Десаї.

Також на підтримку санкцій проти ІТ-індустрії в РФ виступив ряд депутатів Європарламенту від Німеччини, Франції та Литви.

Представник Німеччини Міхаель Галлер назвав «хорошою ідеєю» санкції проти IT-сервісів та програмного забезпечення, виробленого в Росії. На думку політика, такі санкції вплинуть на російський режим і відріжуть росіянам доступ до інфраструктури в ЄС.

За словами євродепутата від Литви Петраса Ауштрявічюса, західні санкції вже впливають на IT-індустрію в Росії, а додаткові санкції проти програмного забезпечення та IT-послуг, що виробляються в Росії, вплинуть на путінський режим.

Французький європарламентар Рафаель Глюксман підкреслив, що санкції ЄС проти російської IT-індустрії мають стати сигналом для всіх фахівців задіяних у галузі всередині РФ, що не можна бути одночасно частиною глобальної світової технологічної спільноти та частиною країни, яка веде агресивну війну та вбиває жінок та дітей.

Раніше керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, що здійснює свою діяльність у рамках співпраці Україна-НАТО, Олександр Данилюк заявив, що в рамках відповіді на ведення агресивної війни проти України та проведення кібератак проти країн Заходу, міжнародне співтовариство має ввести санкції на закупівлю будь-якої програмної продукції та IT-послуг, які мають навіть найменшу частину виробництва на території РФ та Білорусі. Такий крок чинитиме серйозний тиск на російську економіку і унеможливить імпортозаміщення в IT-індустрії якої гостро потребує РФ, а також прискорить відтік кадрів у галузі.