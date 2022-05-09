Відомий науковець вимагає звіту про очищення влади від пособників Путіна

За словами Гриценка, українці десятиліттями спостерігали, за тим, як розросталися численні проросійські партії, «наукові» інститути, експертні агентства

Павло Гриценко вважає, що спецслужби мають надати українському суспільству звіт про очищення влади від пособників президента РФ Володимира Путіна

Мовознавець, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови НАН України Павло Гриценко вважає, що реалізація програми просування агентів кремлівського впливу у Верховну Раду, на керівні посади у виконавчу владу, у фінансові структури, ключові економічні блоки, армію і силові структури відбулася завдяки проросійським політикам. На його думку, спецслужби мають надати суспільству звіт про очищення влади від пособників російського диктатора Володимира Путіна. Таку заяву він зробив в інтерв'ю «Главкому».

Водночас професор висловив невпевненість, що такий аналіз взагалі було здійснено об’єктивно.

«Невідомо, чи взагалі такий аналіз об’єктивно здійснено нашими спецслужбами і чи названо «каналізаторів», які в українській владі просували ці кадри», – сказав він.

За його словами, українці десятиліттями спостерігали, за тим, як розросталися численні проросійські партії, «наукові» інститути, експертні агентства, «громадські» рухи й товариства, завданням яких було формування безваріантности російського старшобратства і російської благодаті для українців.

«Вовча зграя табачників і медведчуків, азарових і ківалових, царьових і богатирьових допомагала Кремлю упокорювати Україну. Звідси – реалізація програми просування агентів кремлівського впливу у Верховну Раду, на керівні посади у виконавчу владу, у фінансові структури, ключові економічні блоки, армію і силові структури. Про результати очищення від цієї кадрової навали український народ досі не поінформований», – пояснив він.

Він додав, що укріпленню проросійських сил в українській політиці потужно слугували неукраїнські за змістом і мовою теле- і радіоканали, неукраїнська маскультура, різноманітні неукраїнські шоу.

«Чомусь українському утвердитися у будь-якій сфері було неможливо або надзвичайно складно. Саме тому закон про українську мову як державну було ухвалено лише у 2019 році, після численних масових протестів і боротьби з прокремлівським витвором – законом Кремля-Ківалова-Колесніченка, на неконституційність якого вказав Конституційний суд України», – пояснив він.

Гриценко пригадав, як у нашій державі цілеспрямовано й системно підважували й руйнували національно зорієнтовані політичні й культурні рухи, сіяли чорну зневіру у можливість побудови українськоцентричної сильної України.

«Коли ж сценарій саморуйнування і самоз’їдання українців виявився не ефективним, використали сценарій руйнування і знищення мілітарно, через криваву агресію. Реалізацію другого сценарію ми переживаємо сьогодні, бо перший, хоч і лишив глибокі шрами на тілі незалежної України, не приніс бажаного результату. Українці вистояли у політичній турбулентності, загартувалися як політична нація із власним досвідом виживання, замінили байдужість на національно-патріотичну самовизначеність і з цими якостями стали потужною незборимою стіною перед російськими окупантами», – наголосив мовознавець.

Нагадаємо, що Гриценко звернув увагу на одну особливість окупантів. За його словами, оголошувані раніше як російськомовні міста і селища «освободітєлі» й носії «русского міра» першими бомбували й нищили всіма засобами. Ці «освободітєлі», як виявилося, часто не були здатні одного речення скласти російською, бо не вивчили мову, яку прийшли захищати в Україні.