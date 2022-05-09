Порошенко у День Європи закликав до депутінізації Росії та світової політики

Україна має стати членом ЄС і НАТО

Петро Порошенко у зверненні з нагоди Дня Європи заявив, що депутінізація росії та всієї світової політики це шлях до миру і перемоги над агресором. Порошенко наголосив – Україна, яка на передовій захищає європейські цінності, якомога швидше має стати членом Європейського Союзу і НАТО.

«Символічно, що цьогорічний День Європи Євросоюз присвячує саме нашій державі як символу боротьби за європейські цінності. Дуже важливо, що друг України, з яким ми дуже плідно працювали під час моєї каденції, Президент США Джо Байден саме сьогодні о 21:45 за Києвом підписує закон про Ленд-ліз», – зазначив п’ятий Президент.

Порошенко наголосив, що депутінізація росії передбачає більше дієвої міжнародної солідарності та підтримки України, консолідація антипутінської коаліції.

«Більш руйнівні санкції проти росії! Кожен день – нові санкції. Вперше ЄС починає наступ на енергетичні позиції росії в Європі, зокрема у питанні нафтозалежності. Нафта і газ в руках Кремля – це зброя, і нарешті це всі зрозуміли. Головне, щоб шостий санкційний пакет Євросоюзу було якнайшвидше запущено», – наголошує Порошенко.

Ще один крок – надання Україні нових оборонних та наступальних озброєнь. «Дуже дякую американським друзям за ухвалене рішення про ленд-ліз! Ми ініціювали його ще у 2014 році; переконували міжнародних партнерів. Закликаю лідерів усіх демократичних країн світу наслідувати приклад Сполучених Штатів і ухвалити відповідні рішення у своїх парламентах», – говорить Порошенко.

«Вітаю результати міжнародної донорської конференції, яка відбулася 5 травня у Варшаві. Створення Трастового Фонду солідарності з Україною відкриває шлях до «Плану Маршалла 2.0». Це початок втілення ідеї, над якою ми давно працювали в рамках політичної родини Європейської народної партії, і вперше схвалили її, за нашою ініціативою, у резолюції Конгресу в березні 2017 року», – нагадав Порошенко.

П’ятий Президент також закликав союзників прискорити членство України в ЄС і НАТО: «Надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС до кінця 2022 року, а також Плану дій щодо членства в НАТО якнайшвидше. Для України є цілком зрозумілим, що лише членство в НАТО є єдиною дієвою гарантією нашої безпеки. Адже там, де НАТО – там мир і процвітання. А там, де Росія – там війна і розруха». Порошенко наголосив, що шлях до членства в ЄС і НАТО передбачає об’єднання зусиль української влади, і української опозиції, і громадянського суспільства.

«Будемо працювати над отримання статусу кандидата і нашою політичною силою – «Європейською Солідарністю», в тому числі і в рамках політичної родини Європейської народної партії. Планую особисто обговорити питання надання Україні статусу кандидата на Конгресі та Саміті Європейської народної партії у Роттердамі 31 травня – 1 червня», – резюмує Петро Порошенко.

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