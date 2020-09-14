У парламенті зафіксовано нові випадки коронавірусу, – Разумков



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У парламенті зафіксовано нові випадки захворювання на Covid-19

Разумков закликав депутатів дотримуватись обмежувальних заходів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє про нові випадки захворювання на Covid-19 у парламенті. Про це він сказав сьогодні на засідання Погоджувальної ради лідерів фракції та голів комітетів парламенту.

Спікер нагадав, що минулого тижня в Україні перетнуто межу у 3 тис. хворих на добу. Разумков закликав представників всіх депутатських фракцій та груп «більш виважено ставитись до режиму карантину і під час роботи ВР, і під час роботи з виборцями».

«Я розумію, що пішла виборча кампанія, і буде багато зустрічей та спілкування з виборцями, і це також буде відбиватися на вашій роботі», – сказав він.

«У нас є нові випадки захворювання і серед народних депутатів...», – повідомив Разумков, однак не уточнив, про яку кількість йдеться.

Голова парламенту нагадав, що від сьогодні Київ перейшов до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки.

«Я звертаюся і до апарату ВР, щоб забезпечити роботу максимально ефективно та залучати тільки ту кількість людей безпосередньо на робочі місця, скільки це необхідно для ефективної роботи ВР», – додав спікер. Разумков наголосив на необхідності пустити в дію всі заходи для безпечної роботи парламенту.

Нагадаємо, що у серпні на Covid-19 перехворів народний депутат від «Слуги народу», голова комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Раніше коронавірус також виявляли, зокрема, в таких нардепів: Валерій Божик («Слуга народу»), Руслан Горбенко («Слуга народу»), Володимир Ватрас («Слуга народу»), Олег Мейдич («Батьківщина»), Сергій Шахов («Довіра»), Сергій Рудик, Анна Скороход (депутатська група «Партія «За майбутнє») та інших.