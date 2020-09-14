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    У парламенті зафіксовано нові випадки коронавірусу, – Разумков

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    <span>У парламенті зафіксовано нові випадки захворювання на Covid-19</span> - У парламенті зафіксовано нові випадки коронавірусу, – Разумков
    У парламенті зафіксовано нові випадки захворювання на Covid-19

    Разумков закликав депутатів дотримуватись обмежувальних заходів

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє про нові випадки захворювання на Covid-19 у парламенті. Про це він сказав сьогодні на засідання Погоджувальної ради лідерів фракції та голів комітетів парламенту.

    Спікер нагадав, що минулого тижня в Україні перетнуто межу у 3 тис. хворих на добу. Разумков закликав представників всіх депутатських фракцій та груп «більш виважено ставитись до режиму карантину і під час роботи ВР, і під час роботи з виборцями».

    «Я розумію, що пішла виборча кампанія, і буде багато зустрічей та спілкування з виборцями, і це також буде відбиватися на вашій роботі», – сказав він.

    «У нас є нові випадки захворювання і серед народних депутатів...», – повідомив Разумков, однак не уточнив, про яку кількість йдеться.

    Голова парламенту нагадав, що від сьогодні Київ перейшов до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки.

    «Я звертаюся і до апарату ВР, щоб забезпечити роботу максимально ефективно та залучати тільки ту кількість людей безпосередньо на робочі місця, скільки це необхідно для ефективної роботи ВР», – додав спікер. Разумков наголосив на необхідності пустити в дію всі заходи для безпечної роботи парламенту. 

    Нагадаємо, що у серпні на Covid-19 перехворів народний депутат від «Слуги народу», голова комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

    Раніше коронавірус також виявляли, зокрема, в таких нардепів: Валерій Божик («Слуга народу»), Руслан Горбенко («Слуга народу»), Володимир Ватрас («Слуга народу»), Олег Мейдич («Батьківщина»), Сергій Шахов («Довіра»), Сергій Рудик, Анна Скороход (депутатська група «Партія «За майбутнє») та інших.

    Київ Дмитро Разумков коронавірус
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