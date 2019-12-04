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    Суспільство

    Вибухи на військових складах. Американські інструктори прилетіли навчати українців безпечному зберіганню боєприпасів

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    Головна мета навчання - передати досвід американських військових в питаннях організації зберігання озброєння - Вибухи на військових складах. Американські інструктори прилетіли навчати українців безпечному зберіганню боєприпасів
    Головна мета навчання - передати досвід американських військових в питаннях організації зберігання озброєння

    В Одесі розпочалися курси з «підвищення фізичної безпеки складів»

    В Одесі американські інструктори навчають українських курсантів з Військової Академії безпечному зберіганню боєприпасів.

    Про це повідомляє пресслужба Командування Сухопутних Військ Збройних Сил України.

    Зазначається, що більшість курсантів у майбутньому обійматимуть керівні посади на базах та складах, де зберігається артилерійське озброєння та боєприпаси.

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    У пресслужбі інформують, що головна мета курсу - передати досвід американських військових в питаннях організації зберігання озброєння. 

    Нагадаємо, 15 листопада у Балаклії під час утилізації залишків боєприпасів внаслідок вибуху двоє військовослужбовців загинули, ще п’ятеро постраждали. 

    У Генштабі Збройних сил України заявили, що ймовірною причиною вибухів боєприпасів у Балаклії є загоряння твердопаливного двигуна до ракети.

    Також два роки тому, 26 вересня 2017 року у Калинівці під Вінницею о 21:45 на 48-му арсеналі Збройних сил України стався вибух, що спричинив масштабну пожежу та подальшу детонацію й розліт боєприпасів.

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