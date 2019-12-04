У Раді можна побачити, якою буде нова українська зброя
На виставці КБ «Південне» представлені види зброї, що мають високу точність і маневреність
У Верховній Раді 3 грудня на другому поверсі відкрилася виставка новітніх розробок Конструкторського Бюро «Південне» в оборонній сфері.
Як побачив кореспондент «Главкома», розробки розташовані за напрямками:
- подовження термінів експлуатації існуючого озброєння;
- створення нових зразків оперативно-тактичних комплексів, зенітних ракетних систем та реактивних систем залпового вогню;
- створення перспективних зразків техніки військового призначення.
Усі представлені види зброї мають високу точність та маневреність.
«Це провідна високоточна зброя, що спрямована на вирішення тактичних задач в умовах сучасного бою», - розповідається на стендах виставки.
Зокрема, КБ «Південне» представило сучасні оперативно-тактичні комплекси, які є надійним щитом неядерного стримування противника. Вони мають дальність у декілька сотень кілометрів, високу точність стрільби, широкий спектр цілей поразки. Це стовідсотково українська техніка.
Також в експозиції представлений проект групи космічних апаратів військового призначення – супутники дистанційного зондування Землі, що забезпечують доступ до інформації оглядового й детального спостереження земної поверхні.
Виставка новітніх розробок КБ «Південне» присвячена Дню Збройних Сил України працюватиме з 3 до 6 грудня 2019 року.