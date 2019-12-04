  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    У Раді можна побачити, якою буде нова українська зброя

    • Розсилка
    Це провідна високоточна зброя, що спрямована на вирішення тактичних задач в умовах сучасного бою - КБ - У Раді можна побачити, якою буде нова українська зброя
    Це провідна високоточна зброя, що спрямована на вирішення тактичних задач в умовах сучасного бою - КБ

    На виставці КБ «Південне» представлені види зброї, що мають високу точність і маневреність

    У Верховній Раді 3 грудня на другому поверсі відкрилася виставка новітніх розробок Конструкторського Бюро «Південне» в оборонній сфері.

    Як побачив кореспондент «Главкома», розробки розташовані за напрямками:

    • подовження термінів експлуатації існуючого озброєння;
    • створення нових зразків оперативно-тактичних комплексів, зенітних ракетних систем та реактивних систем залпового вогню;
    • створення перспективних зразків техніки військового призначення.

    Усі представлені види зброї мають високу точність та маневреність.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У Раді можна побачити, якою буде нова українська зброя
    У Раді можна побачити, якою буде нова українська зброя
    У Раді можна побачити, якою буде нова українська зброя
    У Раді можна побачити, якою буде нова українська зброя
    У Раді можна побачити, якою буде нова українська зброя

    «Це провідна високоточна зброя, що спрямована на вирішення тактичних задач в умовах сучасного бою», - розповідається на стендах виставки.

    Зокрема, КБ «Південне» представило сучасні оперативно-тактичні комплекси, які є надійним щитом неядерного стримування противника. Вони мають дальність у декілька сотень кілометрів, високу точність стрільби, широкий спектр цілей поразки. Це стовідсотково українська техніка.

    Також в експозиції представлений проект групи космічних апаратів військового призначення – супутники дистанційного зондування Землі, що забезпечують доступ до інформації оглядового й детального спостереження земної поверхні.

    Виставка новітніх розробок КБ «Південне» присвячена Дню Збройних Сил України працюватиме з 3 до 6 грудня 2019 року.

    Верховна Рада зброя виставка озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ