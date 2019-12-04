У Раді можна побачити, якою буде нова українська зброя



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Це провідна високоточна зброя, що спрямована на вирішення тактичних задач в умовах сучасного бою - КБ

На виставці КБ «Південне» представлені види зброї, що мають високу точність і маневреність

У Верховній Раді 3 грудня на другому поверсі відкрилася виставка новітніх розробок Конструкторського Бюро «Південне» в оборонній сфері.

Як побачив кореспондент «Главкома», розробки розташовані за напрямками:

подовження термінів експлуатації існуючого озброєння;

створення нових зразків оперативно-тактичних комплексів, зенітних ракетних систем та реактивних систем залпового вогню;

створення перспективних зразків техніки військового призначення.

Усі представлені види зброї мають високу точність та маневреність.

«Це провідна високоточна зброя, що спрямована на вирішення тактичних задач в умовах сучасного бою», - розповідається на стендах виставки.

Зокрема, КБ «Південне» представило сучасні оперативно-тактичні комплекси, які є надійним щитом неядерного стримування противника. Вони мають дальність у декілька сотень кілометрів, високу точність стрільби, широкий спектр цілей поразки. Це стовідсотково українська техніка.

Також в експозиції представлений проект групи космічних апаратів військового призначення – супутники дистанційного зондування Землі, що забезпечують доступ до інформації оглядового й детального спостереження земної поверхні.

Виставка новітніх розробок КБ «Південне» присвячена Дню Збройних Сил України працюватиме з 3 до 6 грудня 2019 року.